De Bs 350 a Bs 80: El precio de la caja de tomate da un respiro a las familias y restaurantes

Una excelente noticia para el bolsillo de las familias cochabambinas y los propietarios de negocios gastronómicos se registra en el Mercado Santa Bárbara. El centro de abasto mayorista amaneció con un masivo ingreso de tomate, cebolla y otras verduras, lo que ha provocado una drástica y repentina reducción de precios tras semanas de severo desabastecimiento.

El cambio es radical. La caja de tomate, que en semanas pasadas llegó a cotizarse hasta en 500 bolivianos y que todavía la semana anterior rondaba entre los 300 y 350 bolivianos por un producto maltratado, actualmente se comercializa en apenas 80 bolivianos. La llegada de cargamentos frescos y de alta calidad, entre ellos el reconocido tomate proveniente del municipio de Mizque, estabilizó el mercado local.

Nuevas opciones de compra para el consumidor

Debido a la gran sobreoferta del producto, los comerciantes han comenzado a implementar nuevas modalidades de venta. Ahora no solo se vende por cajas grandes, sino también en "cuartillas" (presentadas en cajas muy pequeñas), ideales para el consumo familiar inmediato.

Precio de la caja grande de tomate: 80 bolivianos (frente a los 350 - 500 de semanas pasadas).

Precio de la caja pequeña (cuartilla): 15 bolivianos.

Estado del producto: Óptimo, firme y de mejor calidad que los saldos de la semana anterior.

Por su parte, la carga de cebolla también experimentó un alivio significativo: bajó a un rango de entre 130 y 150 bolivianos, prácticamente la mitad de los 300 bolivianos que costaba hace solo unos días.

Incertidumbre entre compradores y llamado de los productores

A pesar de la masiva afluencia de compradores que llegan incluso en horas de la noche para aprovechar las ofertas, existe temor de que la estabilidad dure poco debido a la coyuntura social del país.

"Estamos aprovechando los precios que han bajado un poco de golpe; ojalá que se mantenga. Hay comentarios y rumores de que otra vez van a volver a cerrar los caminos y esto perjudica bastante, al menos a los restaurantes. El tomate está entre 80 y 90 bolivianos, variando un poco, pero comparando con los 350 o 400 que estaba, se puede comprar. Ojalá se mantenga la otra semana porque si no, salimos perdiendo", manifestó un comprador y propietario de un negocio de comida en el lugar.

Tomando en cuenta que una caja grande rinde entre 7 y 8 cuartillas, el precio actual resulta sumamente accesible. Ante esta situación, los productores y comercializadores del Mercado Santa Bárbara lanzaron un llamado abierto a la población cochabambina para que asista al centro de abasto a adquirir estos alimentos, evitando así que la sobreoferta termine echándose a perder en los camiones.

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