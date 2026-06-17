"Feliz por el comienzo": el mensaje que compartió Messi tras la victoria de Argentina

Lionel Messi expresó su satisfacción tras liderar la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut de la Albiceleste en la Copa Mundial 2026.

El capitán argentino fue la gran figura del encuentro al marcar los tres goles del partido, resultado que permitió a la selección campeona del mundo iniciar con éxito la defensa del título obtenido en Catar 2022.

Tras el compromiso, Messi compartió un mensaje en sus redes sociales donde destacó el desempeño colectivo del equipo y agradeció el apoyo recibido por parte de los aficionados.

"Agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años", escribió el capitán argentino.

Con su triplete, Messi igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, consolidando aún más su legado en el fútbol internacional.

Hinchada respalda al ídolo argentino

La actuación del astro argentino fue celebrada por miles de seguidores dentro y fuera del estadio, en una jornada que alimenta la ilusión de los hinchas de cara a un nuevo desafío mundialista.

Argentina comparte el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y buscará mantener su buen momento en los próximos encuentros de la fase de grupos.

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