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Mundial 2026

Messi iguala a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales

Lionel Messi firmó un hat-trick ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/06/2026 23:26

Agregar Reduno en
Estados Unidos

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Lionel Messi igualó el récord histórico de Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales al alcanzar los 16 tantos, tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina frente a Argelia por la Copa del Mundo 2026.

El astro argentino fue la gran figura del encuentro disputado en el Estadio Kansas City, donde anotó a los 17, 60 y 76 minutos, sellando una victoria contundente de la Albiceleste por 3-0 en el inicio del Grupo J.

Con estas tres conquistas, Messi llegó a 16 goles en Copas del Mundo, cifra que lo iguala con el exdelantero alemán Miroslav Klose, quien había establecido la marca tras sus participaciones en los Mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El capitán argentino, en cambio, alcanzó este registro en su sexto Mundial consecutivo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México-Canadá-Estados Unidos 2026, consolidando una trayectoria goleadora única en la historia del torneo.

Argentina aún tiene por delante dos compromisos en la fase de grupos ante Austria y Jordania, además de una posible clasificación a las rondas finales, lo que abre la posibilidad de que Messi continúe ampliando su registro histórico en esta Copa del Mundo.

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