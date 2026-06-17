Gobierno invita a la COB al diálogo: conozca los ocho puntos que plantea la Central Obrera

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz convocó a la Central Obrera Boliviana (COB) a una reunión de diálogo para este miércoles a las 09:00 en la Casa Grande del Pueblo, con el objetivo de abordar las demandas planteadas por la organización sindical en medio de la crisis social que atraviesa el país.

La invitación fue anunciada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien señaló que el encuentro busca abrir una etapa de concertación y construcción de acuerdos tras más de seis semanas de movilizaciones y bloqueos de carreteras.

“Es en el diálogo, es en la mesa, donde se construyen las soluciones y es ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las soluciones que el pueblo boliviano espera”, afirmó la autoridad.

Los ocho puntos planteados por la COB

La propuesta fue presentada este martes por el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien aseguró que la agenda fue elaborada en consulta con distintos sectores sociales y sindicales.

Entre los principales planteamientos figuran:

Garantías para el ejercicio del derecho a la movilización.

No judicialización de las protestas y ausencia de sanciones contra los movilizados.

Cumplimiento de compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Defensa de la soberanía económica y de las empresas públicas.

Transparencia y fiscalización en casos vinculados a presunta corrupción y narcotráfico.

Mantenimiento de los precios de los combustibles.

Consulta obligatoria a los sectores sociales antes de aplicar medidas macroeconómicas.

Protección del poder adquisitivo de la población, atención a las demandas salariales y defensa de las áreas protegidas.

Argollo advirtió que, de no existir una respuesta favorable por parte del Ejecutivo, los sectores movilizados podrían intensificar las medidas de presión.

El Gobierno pide garantizar el abastecimiento

En respuesta, el vocero presidencial solicitó a la dirigencia de la COB contribuir a generar condiciones para el abastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal y combustibles en las ciudades afectadas por los bloqueos.

Gálvez indicó que el Gobierno está dispuesto a analizar todos los puntos de la agenda sindical, aunque remarcó que situaciones como las registradas durante las últimas semanas no deberían repetirse en un sistema democrático.

También hay demandas de los campesinos

Paralelamente, dirigentes de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz enviaron una carta al presidente Paz en la que condicionan el diálogo al cumplimiento de cinco demandas, entre ellas una amnistía para los movilizados procesados judicialmente y la revisión de algunas normas recientemente aprobadas.

El Gobierno adelantó que estos planteamientos también podrán ser abordados durante las conversaciones.

Un conflicto que deja millonarias pérdidas

Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo impulsados por la COB y organizaciones campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Posteriormente se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales.

Según datos oficiales, el conflicto ha provocado desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal en varias regiones del país. Además, las pérdidas económicas acumuladas ya superan los 2.760 millones de dólares.

Las autoridades también reportaron al menos 16 fallecidos durante la crisis, de los cuales 13 habrían perdido la vida debido a dificultades para acceder oportunamente a atención médica a causa de los cortes de ruta.

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