A pedido de la COB, el Fiscal General asistirá como garante al diálogo con el Gobierno

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó ante la mesa de redacción de Red Uno que, a solicitud de la Central Obrera Boliviana, participará como garante en la reunión que esta organización sostendrá con el Gobierno, prevista para este miércoles.

Luego de que la Central Obrera Boliviana diera a conocer su predisposición al diálogo, tras 47 días de bloqueo, el Gobierno recibió un pliego de peticiones donde se plantean varios puntos para instalar una mesa de diálogo, por lo que se confirmó que el esperado encuentro se realizaría este miércoles a las 09:00 en la Casa Grande del Pueblo.

La protesta continuará

Mario Argollo afirmó que la protesta continuará y pidió disculpas a la ciudadanía que se vio afectada por las movilizaciones y aseguró que la medida, según la dirigencia, busca mejores condiciones para el futuro del país.

“Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno central un planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendida de manera inmediata”, manifestó el dirigente.

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