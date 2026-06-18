Investigan si exfuncionarios participaron en ataque a la Subalcaldía del Distrito 8

Momentos de tensión y temor se vivieron este miércoles en la Subalcaldía del Distrito 8 de la ciudad de El Alto, luego de que un grupo de aproximadamente 70 personas ingresara violentamente a las instalaciones y provocara destrozos en el lugar.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, teniente coronel Elio Pacheco, informó que el hecho se registró cerca de las 15:30, cuando inicialmente el grupo realizaba protestas y reclamos en inmediaciones de la subalcaldía. Sin embargo, minutos después, la situación se salió de control.

“Aproximadamente a las 15:30, una turba de 70 personas se constituyó en instalaciones de la Subalcaldía del Distrito 8. Inicialmente estaban haciendo protestas y reclamos, pero luego esto se salió de control”, señaló Pacheco.

Incendiaron infraestructura

Según la autoridad, los movilizados ingresaron al edificio, dañaron la infraestructura, quemaron ambientes del primer nivel, destruyeron muebles y prendieron fuego a documentación institucional.

“Quemaron el primer nivel donde se encontraba documentación institucional y posteriormente sacaron algunos muebles también para quemarlos”, informó.

Presuntamente bloqueadores

Pacheco indicó que, de acuerdo con reportes de funcionarios municipales y vecinos, el grupo habría llegado desde un punto de bloqueo ubicado a unas cuadras de la avenida principal. Tras el ataque, los involucrados se dispersaron al advertir la presencia policial.

Producto del operativo, una persona fue aprehendida y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, FELCC, donde será investigada.

“Gracias al trabajo del Comando Regional de la Policía y de Inteligencia se ha logrado aprehender a una persona, la que en estos momentos se encuentra siendo investigada”, confirmó la autoridad.

No hay daños personales

El secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que no se reportaron personas heridas, aunque sí daños materiales de consideración y pérdida de documentación sensible.

Sospechan de exfuncionarios

Además, señaló que llama la atención que el ataque se haya concentrado en una oficina donde se encontraba documentación importante, mientras otros espacios, como el despacho del subalcalde, no habrían sido afectados.

“Levanta sospechas que solamente esa oficina donde se encontraba documentación sensible haya sido atacada. Ni siquiera el despacho del subalcalde ha sido invadido”, sostuvo.

Pacheco informó que se investiga si entre los participantes de la turba existirían exfuncionarios municipales, aspecto que deberá ser esclarecido por la FELCC y el Ministerio Público.

La atención en la Subalcaldía del Distrito 8 quedará afectada debido a los daños ocasionados, mientras continúan las investigaciones para identificar a más responsables del ataque.

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