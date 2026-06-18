Alejandro Pinedo y Suri Academy abrieron la gala con “Tal vez” de Ricky Martin

La gala de este jueves de La Gran Batalla Superstars arrancó con una presentación llena de energía y expectativa. El primer equipo en subir al escenario fue el de Alejandro Pinedo, quien junto a Suri Academy interpretó la canción “Tal vez”, de Ricky Martin.

El equipo apostó por una puesta en escena llamativa que logró captar la atención del público, pero durante la ronda de evaluaciones los jueces realizaron varias recomendaciones para que Alejandro y sus bailarines puedan seguir creciendo en la competencia.

Tito Larenti fue uno de los más exigentes en su devolución y observó inseguridad en los movimientos del participante.

“Encuentro tus pisadas no muy firmes, estaban con duda. La pisada era rara. El lipsync tenía muchos errores porque recurriste a tu memoria de la canción, pero no a la fracción que tenías que cantar, y eso fue un error. No estabas seguro y eso te puede hacer perder en la presentación”, señaló.

Sobre el equipo, Tito valoró el trabajo general, aunque pidió cuidar algunos movimientos.

“El equipo me gustó, pero lo único que voy a corregir es que, en el momento de las chicas, parecían movimientos exagerados”, agregó.

Por su parte, Elka Meyer destacó el esfuerzo del cuerpo de baile y reconoció la dificultad de la propuesta, aunque pidió mayor precisión grupal.

“Las pisadas parecían tener cierto ritmo y lo valoro. El equipo hizo algo difícil y eso se valora, pero hay que hacer que todos hagan lo mismo. También deben cuidar la expresión corporal y evitar la sobreexageración”, indicó.

Gabriela Zegarra consideró que faltó una mayor conexión con el personaje de Ricky Martin.

“Siento que me faltó el personaje. Siento que intentaste, pero solo vi a Alejandro. En el tema del lipsync sentí que dudabas y hubo un momento en el que te perdiste. La presentación estuvo media en general”, comentó.

En tanto, Quimey del Río coincidió en que la interpretación necesitaba más soltura y gesticulación.

“Siento que la encarnación de Ricky estaba un poco rígida y que los movimientos estaban teatralizados. El lipsync falló cuando bajaste de la silla y creo que tiene que ver con que te veías un poco inseguro en ese momento. En general, la propuesta me gustó, pero faltó la gesticulación y la imagen de Ricky de esa temporada”, expresó.

Tras escuchar las observaciones, Alejandro reconoció las fallas y aseguró que tomará cada consejo para mejorar en las siguientes galas.

“Tienen razón. Me cuesta sentirme igual, pero intenté meterme en el personaje. Lo siento mucho que no se haya podido ver. Voy a practicar aún más, acepto todo y voy a trabajar más”, afirmó.

El público puede apoyar a Alejandro Pinedo y a Suri Academy ingresando a voto.reduno.com.bo, donde podrá brindar un importante beneficio a su famoso favorito en La Gran Batalla Superstars.

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