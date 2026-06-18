La Sabrosa y Un1ty pusieron actitud al ritmo de Paulina Rubio

La gala de este jueves de La Gran Batalla Superstars cerró con una presentación llena de actitud, ritmo y confianza. El último equipo en subir al escenario fue el de La Sabrosa, quien junto a la academia Un1ty interpretó la canción “Lo haré por ti”, de Paulina Rubio.

La participante aseguró que sentirse más cómoda con una canción en español le permitió disfrutar mejor la presentación y mostrar mayor seguridad frente al jurado y el público.

“La verdad, con una canción en español me sentí más segura. Trabajamos mucho y pienso que lo hicimos mucho mejor”, expresó La Sabrosa.

Durante la ronda de evaluaciones, los jueces destacaron su evolución en comparación con la anterior gala, especialmente en su seguridad escénica, manejo del personaje y trabajo de lipsync. Sin embargo, también señalaron detalles que el equipo deberá pulir para las próximas presentaciones.

Gabriela Zegarra resaltó que La Sabrosa se mostró más suelta sobre el escenario.

“Sentí que te desenvolviste más en el escenario, con más seguridad. Eso hizo que te enfocaras mejor en el lipsync. Siento que estuvo mejor; la anterior vez había mucha inseguridad”, comentó.

Por su parte, Quimey del Río destacó la confianza de la participante y valoró cómo manejó un imprevisto durante la puesta en escena.

“Se nota la confianza que hay en esta presentación. El lipsync me gustó, había ciertos detallitos, pero en general estaba bien. El único tema fue cuando la plataforma empezó a moverse, esas cosas pasan y lo supiste manejar bien. En el equipo estuvo muy bien el tema de la guitarra, parecía que tocaba bien”, señaló.

Tito Larenti también valoró la evolución de La Sabrosa y aseguró que la presentación logró entretenerlo, aunque pidió mayor trabajo en la modulación.

“A mí me gustó verte en esta presentación, segura. Más allá de algunos errores, te noté segura y me gustó lo que estaba viendo, me entretuvo. En el lipsync te aconsejo trabajar la modulación. No fue una mala presentación”, expresó.

Sin embargo, Tito fue más crítico con el cuerpo de baile y señaló que hubo aspectos importantes por corregir.

“El equipo, la verdad, tuvo cosas graves porque siento que no cuentan”, agregó.

Finalmente, Elka Meyer destacó el uso del escenario y la intención de contar una historia dentro de la presentación.

“Siempre es destacable cuando hay historia dentro del escenario. Hubo uso del escenario y se nota más cuando están en el centro. También se notan los niveles de energía de los bailarines. Es la segunda semana, pero se ve un cambio positivo en el equipo. No se pongan nerviosos porque se nota. Sigan trabajando, son parte de un equipo”, comentó.

Tras escuchar las devoluciones, La Sabrosa se mostró satisfecha con su presentación y aseguró que el equipo viene trabajando con mayor conciencia en los ensayos.

“Estoy muy satisfecha. Creo que lo hice mejor que la anterior vez. A conciencia, siento que en los ensayos ya lo hicimos mucho mejor”, afirmó.

El público puede apoyar a La Sabrosa y a la academia Un1ty ingresando a voto.reduno.com.bo, donde podrá brindar un importante beneficio a su equipo favorito en La Gran Batalla Superstars.

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