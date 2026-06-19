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Be Yourself vs. UN1TY: esta tarde se vive La Gran Batalla

Be Yourself y UN1TY llegan a la pista con coreografías de alto impacto en un duelo donde buscarán conquistar al público, convencer a los jueces y quedarse con un premio extra de incentivo.

Red Uno de Bolivia

19/06/2026 16:16

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Be Yourself vs. UN1TY: esta tarde se vive La Gran Batalla
Santa Cruz, Bolivia

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La competencia sube de nivel en Superstars con una nueva edición de “La Gran Batalla”, una gala cargada de talento, presión y mucha adrenalina.

Tras una difícil selección, los jueces retaron a dos academias de baile a enfrentarse en un duelo especial, donde deberán dejarlo todo sobre la pista para demostrar quién tiene más fuerza, coordinación, actitud y presencia escénica.

Esta tarde, la batalla será entre la Academia Be Yourself y la Academia UN1TY, dos equipos que llegan preparados para presentar coreografías de gran impacto y ganarse el reconocimiento del público y del jurado.

Pero esta vez no solo está en juego el orgullo. Además del respeto de los jueces y los aplausos del público, las academias competirán por un premio extra de incentivo que pondrá aún más emoción a la gala.

La pista está lista, los equipos también y la expectativa crece minuto a minuto. Be Yourself y UN1TY prometen una presentación llena de energía, talento y momentos que pueden marcar la diferencia dentro de la competencia.

No te lo puedes perder. La Gran Batalla se vive esta tarde desde las 17:10, por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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