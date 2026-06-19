Be Yourself toma ventaja en la primera ronda selectiva de La Gran Batalla

La primera ronda selectiva de “La Gran Batalla” llegó cargada de energía, tensión y mucho talento sobre la pista. Las academias Be Yourself y UN1TY se enfrentaron en una serie de duelos donde cada participante buscó demostrar su destreza, actitud y dominio escénico.

La presentación contó con la participación de Jorge Guachumanca como animador y DJOY en la cabina, encargado de marcar el ritmo de cada batalla con su propuesta musical.

El primer enfrentamiento estuvo protagonizado por Fabiana y Marco, representantes de Be Yourself, frente a Pablo y Rafael, de UN1TY. La ronda inició con la presentación de Pablo y Rafael, quienes marcaron el primer golpe de energía en la pista. Luego llegó la respuesta de Fabiana y Marco, quienes lograron convencer al jurado con su despliegue escénico. Tras la evaluación, los jueces decidieron que la primera vuelta fue para Be Yourself.

En la segunda presentación ingresaron Marcela y Vicky, de Be Yourself, quienes mostraron fuerza y coordinación en su intervención. La respuesta llegó de la mano de Andrés y Saúl, representantes de UN1TY, quienes lograron imponerse con sus pasos y avanzar a la siguiente vuelta de La Batalla.

La tercera batalla volvió a subir la intensidad. Fabiana e Israel, de UN1TY, se enfrentaron a Lissie y Marcela, de Be Yourself, en un duelo marcado por la actitud y la precisión. Luego de observar ambas propuestas, los jueces decidieron que las participantes de Be Yourself avanzaban a la siguiente ronda.

En la cuarta batalla, Juan Pablo y Rhildo, de Be Yourself, ingresaron a la pista para enfrentarse a Luciana y Ricardo, de UN1TY. El duelo mantuvo la emoción del público y cerró una ronda llena de adrenalina. Finalmente, el jurado determinó que los integrantes de Be Yourself continuaban en competencia.

Con estos resultados, Be Yourself logró imponerse en la mayoría de los duelos de la primera ronda, mientras que UN1TY demostró que todavía tiene fuerza, talento y actitud para seguir peleando en la competencia.

La Gran Batalla recién comienza, y la pista de Superstars promete más emoción, más talento y más enfrentamientos que pueden cambiarlo todo.

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