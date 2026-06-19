Residentes mexicanos celebran en Santa Cruz el triunfo y clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026

México volvió a hacer vibrar a sus hinchas en el Mundial 2026. La selección azteca venció por 1-0 a Corea del Sur y aseguró su clasificación a la siguiente fase del torneo.

El único gol del compromiso llegó a los 50 minutos, por intermedio de Luis Romo, quien aprovechó un error defensivo del equipo surcoreano para marcar el tanto que desató la fiesta mexicana.

Con este resultado, México sumó una nueva victoria en el Grupo A y selló su pase a la ronda de 32, confirmando su buen arranque mundialista y alimentando la ilusión de sus hinchas.

Residentes mexicanos

La alegría también se sintió en Bolivia. En un punto de la ciudad de Santa Cruz, residentes mexicanos se reunieron para seguir el partido con camisetas, banderas y elementos alusivos a su país.

“Estuvimos súper nerviosos, pero todo muy bien. Toda la suerte fue gracias al doctor Simi”, expresó una hincha mexicana tras la victoria.

Los aficionados destacaron el trabajo del equipo y señalaron que mantienen la ilusión intacta para los próximos partidos. Algunos resaltaron el desempeño del arquero y de jugadores como Quiñones, a quienes consideran claves para lo que viene.

Quieren ganar el mundial

Consultados sobre sus expectativas para el resto del Mundial, los residentes mexicanos no dudaron en responder con entusiasmo: “Ganar, obviamente ganar el Mundial”.

La victoria dejó un ambiente de fiesta entre los mexicanos que viven en Santa Cruz, quienes celebraron el triunfo como si estuvieran en casa, con cánticos, banderas y mucha emoción mundialera.

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