Un episodio tan inusual como inquietante sacudió la preparación de Corea del Sur en plena Copa Mundial 2026. Durante una sesión de entrenamiento a puertas cerradas en Guadalajara, un dron no autorizado irrumpió en el espacio aéreo del predio y puso en alerta al cuerpo técnico, jugadores y personal de seguridad.

El incidente ocurrió mientras el equipo dirigido por Hong Myung-bo realizaba trabajos previos a uno de los partidos más importantes de la fase de grupos. De acuerdo con reportes surgidos desde México, el dispositivo fue detectado sobrevolando la práctica y registrando imágenes de una sesión que no estaba abierta ni al público ni a los medios de comunicación.

La situación activó inmediatamente los protocolos de seguridad. Tras varios minutos de monitoreo, las fuerzas encargadas de custodiar a la delegación surcoreana decidieron neutralizar la aeronave.

El dron fue derribado, pero desapareció

Aunque el aparato fue derribado, la historia no terminó allí. El dispositivo cayó fuera del perímetro de seguridad y no pudo ser recuperado por las autoridades.

Este detalle ha generado múltiples interrogantes, ya que hasta el momento se desconoce quién operaba el dron, desde dónde era controlado y cuál era exactamente su propósito.

Según los informes preliminares, la caída no provocó daños materiales ni personas heridas. Sin embargo, la imposibilidad de analizar el equipo dejó abiertas varias líneas de investigación.

Foto EFE

FIFA fue informada

Integrantes de la delegación surcoreana denunciaron el hecho ante las autoridades correspondientes y la FIFA fue notificada del incidente.

En torneos de la magnitud de una Copa del Mundo, las selecciones suelen extremar las medidas para proteger información táctica, estrategias de juego y movimientos específicos de los futbolistas, por lo que cualquier intento de grabación no autorizada genera preocupación inmediata.

Corea del Sur se juega mucho en el Grupo A

El incidente ocurre en un momento clave para el conjunto asiático. Corea del Sur debutó con una valiosa victoria por 2-1 frente a Chequia y comparte el liderazgo del Grupo A con México, ambos con tres puntos.

Precisamente, su próximo compromiso será ante la selección mexicana, en un encuentro que podría definir gran parte de las opciones de clasificación a los 16avos de final del torneo.

Posteriormente, cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Sudáfrica.

Mientras las autoridades intentan esclarecer el origen del dron, en el campamento surcoreano buscan dejar atrás la polémica y enfocarse exclusivamente en el desafío deportivo que tienen por delante en una de las zonas más competitivas del Mundial.

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