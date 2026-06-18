VIDEO: Así se vio el impresionante encuentro entre la Luna y Venus que cautivó a miles

El cielo nocturno se convirtió este miércoles en el escenario de uno de los espectáculos astronómicos más bellos y fotografiados de 2026. La Luna creciente y el planeta Venus protagonizaron una impresionante conjunción visual que pudo observarse a simple vista, ofreciendo una imagen que maravilló a aficionados y curiosos.

Desde distintos puntos del planeta, miles de personas levantaron la vista para contemplar cómo ambos astros parecían encontrarse muy cerca en el firmamento, creando una postal digna de una película. El intenso brillo de Venus contrastó con la delicada luz de la Luna creciente, generando una escena tan llamativa como fascinante.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales no tardaron en viralizarse, mostrando la belleza de un fenómeno que convirtió al cielo en un verdadero espectáculo natural.

Aunque desde la Tierra parecían estar prácticamente juntos, la realidad es muy diferente. La Luna y Venus se encuentran separados por millones de kilómetros; sin embargo, la perspectiva desde nuestro planeta crea esta ilusión óptica que permite disfrutar de encuentros visuales tan extraordinarios.

La escena fue aún más atractiva para quienes observaron con atención, ya que también pudieron distinguir la presencia de Júpiter y Mercurio en distintos sectores del cielo, completando una auténtica postal astronómica.

Venus, conocido popularmente como "el lucero", es uno de los objetos más brillantes visibles desde la Tierra y ha despertado admiración en numerosas culturas a lo largo de la historia. Junto a la Luna creciente, regaló una imagen que quedará entre las más memorables del año para los amantes de la astronomía.

Por unos minutos, el cielo recordó que los espectáculos más impresionantes no siempre ocurren en la Tierra, sino sobre nuestras cabezas.

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