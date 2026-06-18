Estudiantes tendrán tres días consecutivos de descanso por el próximo feriado

Miles de estudiantes en todo el país disfrutarán de un día extra de descanso. El próximo lunes 22 de junio no habrá actividades escolares debido al traslado del feriado por el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, una de las fechas más importantes del calendario nacional.

La celebración se conmemora cada 21 de junio, pero este año coincide con domingo. Por esa razón, el descanso será aplicado el lunes siguiente, permitiendo que estudiantes, maestros y trabajadores disfruten de tres días consecutivos de pausa: sábado, domingo y lunes.

La medida está contemplada en el Decreto Supremo 5521, que regula el calendario de feriados nacionales para la gestión 2026 y establece el traslado de determinadas fechas cuando coinciden con domingo.

Además de beneficiar a la población con un descanso prolongado, la disposición busca incentivar el turismo interno y fortalecer las actividades culturales que se desarrollan en diferentes regiones del país durante el solsticio de invierno.

El Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño reúne cada año a miles de personas en ceremonias ancestrales, rituales de agradecimiento y recibimiento de los primeros rayos del sol, especialmente en sitios sagrados, comunidades indígenas y centros ceremoniales.

Tras este fin de semana largo, los bolivianos volverán a tener otro importante descanso nacional los días 6 y 7 de agosto, cuando se celebrará el Bicentenario de la Independencia de Bolivia.

Por ahora, estudiantes y padres de familia ya pueden tomar nota: este lunes no habrá clases y el país vivirá un nuevo feriado nacional.

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