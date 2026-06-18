Mototaxistas de Pailón anuncian bloqueo desde este jueves

El municipio de Pailón, en Santa Cruz, protagonizará un nuevo foco de bloqueo tras confirmarse las medidas de presión del sector transporte. La Federación de Mototaxis "Portal de la Gran Chiquitana" emitió una instructiva formal para sumarse activamente a las movilizaciones departamentales.

Según indica un documento emitido por la Federación, esta determinación responde a un mandato orgánico superior emanado por la Confederación Departamental de Santa Cruz para defender su economía. El Directorio local ha convocado a sus bases bajo la consigna de resguardar de forma intransigente los intereses específicos de los transportistas de dos ruedas.

Convocatoria y asistencia obligatoria

El punto estratégico elegido para llevar a cabo la interrupción del tráfico vehicular será el puente de Puerto Ibáñez. Según el documento oficial, la medida de presión está programada para dar inicio a partir de las 07:00 horas del día jueves 18 de junio.

La dirigencia ha enfatizado que la participación en los puntos de concentración posee un carácter estrictamente obligatorio para sus afiliados.

Rechazo al presunto incremento de combustible

De acuerdo al documento, los motivos detrás del descontento radican principalmente en el incumplimiento de diversos acuerdos firmados previamente por parte del Gobierno. Asimismo, los transportistas manifestaron su total rechazo al incremento del precio de la gasolina a Bs. 14 por litro que supuestamente se pretende implementar.

Ante este panorama, la Federación lanzó una advertencia severa para evitar cualquier tipo de ausentismo o deserción en las carreteras. "Se exhorta a los dirigentes y afiliados de cada asociación dar estricto cumplimiento a la presente instructiva", concluye el documento.

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