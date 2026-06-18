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San Julián sigue bloqueado y transportistas aguardan avances en el diálogo

Transportistas y viajeros permanecen afectados mientras los sectores movilizados esperan avances que permitan abrir una mesa de diálogo con el Gobierno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/06/2026 21:15

Agregar Reduno en
La medida de presión en San Julián alcanza los 35 días
Santa Cruz, Bolivia

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La medida de presión instalada en el municipio de San Julián cumple este jueves 36 días y continúa sin interrupciones, mientras transportistas, viajeros y productores permanecen a la espera de una solución al conflicto.

Desde la zona se informó que no ha existido ningún cuarto intermedio durante las últimas semanas, por lo que la circulación en la ruta sigue afectada.

Con el paso de los días, la cantidad de vehículos varados continúa incrementándose, aunque algunos lograron avanzar durante el fin de semana con determinados productos.

Los afectados buscan alternativas para desplazarse, mientras crece la expectativa por las reuniones previstas entre los sectores movilizados y las autoridades.

Los manifestantes aguardan que se generen condiciones para instalar mesas técnicas de diálogo con el Gobierno y encontrar una salida al conflicto.

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