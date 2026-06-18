Promociones Gloria rechaza irregularidades en el Miss Santa Cruz y pide frenar los ataques a las ganadoras

La gerente de Comunicaciones de Promociones Gloria, Gloria Mariana Limpias, se refirió a los cuestionamientos que surgieron tras la elección del Miss Santa Cruz y aseguró que el certamen se desarrolló con total transparencia.

Además, expresó su preocupación por los ataques que reciben las ganadoras en redes sociales y pidió a la población actuar con responsabilidad.

Limpias afirmó que la transparencia es uno de los pilares fundamentales de los concursos de belleza organizados por la institución y aseguró que cualquier denuncia debe ser presentada con pruebas.

“Nosotros defendemos la transparencia porque es el pilar que mantiene de pie nuestros certámenes y quien tenga una denuncia legítima, que la presente por las responsabilidades de sus palabras y demostrar sus afirmaciones hasta las instancias que correspondan”, señaló.

Sobre el proceso de evaluación, explicó que la organización no interviene en las decisiones del jurado y que todas las calificaciones quedan debidamente respaldadas.

La representante de Promociones Gloria también manifestó su preocupación por los comentarios y ataques que reciben las ganadoras en plataformas digitales, calificando esta situación como una forma de violencia.

“Ellas están siendo víctimas de ciberacoso. Esto es algo muy doloroso, porque ser víctima de eso es también ser víctima de un tipo de violencia”, expresó.

Finalmente, anunció que el certamen nacional se desarrollará el próximo 25 de julio y adelantó que el público podrá conocer el proceso de selección de las candidatas.

“El Miss Bolivia se va a realizar el sábado 25 de julio a las 9 de la noche a través de la Red Uno de Bolivia”, informó.

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