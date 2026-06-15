El Mañanero recibió a las nuevas representantes de la belleza cruceña

Las nuevas soberanas de la belleza cruceña comenzaron a vivir sus primeros días de reinado tras ser coronadas en el certamen Miss Santa Cruz. Durante una entrevista en El Mañanero, compartieron su alegría y los desafíos que enfrentaron durante la competencia.

La nueva Miss Santa Cruz, Bianca Ruiz Añez, aseguró que aún está procesando todo lo vivido. “Estoy muy feliz, todavía asimilando todo esto nuevo que me está pasando”, expresó.

Por su parte, la nueva Señorita Santa Cruz destacó la amistad que se formó entre las participantes y agradeció el apoyo recibido por parte de los habitantes de Okinawa. “Agradezco a toda la gente que se dio su tiempito para ir a apoyarme”, manifestó.

Las Miss y Señorita Litoral también coincidieron en que la noche final estuvo llena de emociones y que, tras varios meses de preparación, aprovecharon el domingo para descansar y compartir con sus familias.

Las cuatro soberanas señalaron que ahora enfocarán sus esfuerzos en su preparación para el Miss Bolivia, con la meta de lograr una destacada representación de Santa Cruz en el certamen nacional.

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