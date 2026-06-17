Bianca Ruiz rompe el silencio en 'Pura Data sin filtro' tras su coronación como Miss Santa Cruz

Bianca Ruiz Añez tiene 26 años, es profesional en Gestión del Turismo, cursa el quinto semestre de Relaciones Internacionales y, hasta hace muy poco, cumplía un estricto horario de oficina de 8:30 a 16:30 en el sector financiero. Sin embargo, el pasado sábado su vida dio un giro de 180 grados al ser coronada como la nueva Miss Santa Cruz.

Tras su victoria, la reina de belleza visitó el set de "Pura Data sin filtro", el programa de Xona Streaming (Red Uno), donde abrió su corazón frente a las cámaras y al polémico periodista de espectáculos Tito Larenti, quien además formó parte del jurado calificador.

Un sueño postergado por la rutina laboral

Durante la entrevista, Bianca confesó que el deseo de portar la corona estuvo guardado en su corazón durante años, pero el miedo y las responsabilidades del día a día la hicieron postergarlo.

"Muchas mujeres nos olvidamos de nuestros sueños con el pasar del tiempo por las responsabilidades y los miedos. Eso me estaba pasando a mí en un horario de oficina. Cuando se me dio la oportunidad dije: 'Es mi momento, no quiero dejarlo pasar porque el día de mañana no quiero decir ¿por qué no lo hice?'", relató emocionada al ver su corona.

La historia de su abuela Raquel

El momento más conmovedor de la transmisión llegó cuando la Miss Santa Cruz rompió en llanto al hablar de su motor de vida: su familia y, en especial, su abuela Raquel.

En marzo de este año, su abuela sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) que, debido a su peso y edad, dejó diagnósticos médicos devastadores que apuntaban a una pérdida total de movilidad. No obstante, Bianca testificó lo que considera un milagro de recuperación que le permitió recibirla de pie en casa.

"Volver a casa con una corona y con la máxima banda, créeme que es otra sensación... Poder dársela a ella fue hermoso", detalló entre lágrimas, recordando además que al día siguiente de la gala llevaron a su abuelita a comer sushi para celebrar, y ella, orgullosa, le decía al mesero: "Ella es la Miss Santa Cruz".

Frente a las críticas en redes: "Tienen un año para conocer mi corazón"

Respecto a los comentarios negativos que inundaron las redes sociales tras su coronación cuestionando su físico, la soberana cruceña demostró madurez y aseguró que no ha querido leer los ataques al detalle para no empañar su felicidad.

Admitió que antes del certamen se consideraba "macanuda" y se sometió a un régimen estricto para bajar de peso, revelando que su primera comida post-concurso terminó siendo una hamburguesa de madrugada por falta de tiempo.

"Se pueden basar en una imagen, pero hay un detrás. Tienen un año de gestión para conocer a esta Bianca humana de corazón, que quiere acercarse a la gente", remarcó.

Derribando mitos

Bianca también aprovechó el espacio de Red Uno para apuntar contra los estereotipos que persiguen a los certámenes de belleza y a las modelos en general. Reveló que su propio padre, conmovido, le dijo tras la final: "Ahora puedo decir que las coronas no se compran".

"Subestiman bastante la capacidad de la mujer. Creen que mayormente la mujer bonita es lo de afuera y no creen que dentro de ella tiene bastante preparación. Es una mujer que estudió, que está en la universidad y que está luchando", concluyó de forma contundente.

Con una carrera en banca y ventas que respaldan su elocuencia, Bianca Ruiz inicia un año de reinado prometiendo ser una reina de la calle, cercana a su pueblo y con los brazos abiertos para todos los cruceños.

Mira la programación en Red Uno Play