ABC libera rutas hacia Challapata y Huanuni tras retirar escombros de los bloqueos

Tras confirmarse el levantamiento de medidas de presión en algunos tramos del departamento de Oruro, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desplegó cuadrillas operativas para limpiar y restituir la transitabilidad segura en rutas afectadas por los bloqueos.

Los trabajos se realizaron en los tramos Oruro–Challapata y Cruce Machacamarquita–Llallagua, donde durante los días de conflicto se acumularon piedras, escombros y promontorios de tierra que impedían el paso de vehículos.

Al promediar el mediodía, personal de las microempresas de conservación vial de la estatal caminera ingresó a los sectores afectados para ejecutar labores intensivas de limpieza de plataforma.

Las tareas se concentraron principalmente en la carretera Oruro–Challapata, a la altura del Cruce Hospital, y en la ruta hacia Huanuni, en el sector Realenga, donde se registraba una fuerte acumulación de material sobre la vía.

Mayor parte del tramo ya está expedita

La ABC informó que gran parte de la ruta ya se encuentra habilitada para la circulación vehicular. Sin embargo, advirtió que aún persiste un punto de bloqueo en el sector del Cruce Machacamarquita.

Ante esta situación, las microempresas de conservación vial y el equipo técnico de la ABC permanecerán en estado de apronte en zonas cercanas, listos para ingresar con herramientas y maquinaria apenas las condiciones sociales permitan liberar completamente la vía.

La institución, junto al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, reafirmó su compromiso de restablecer el flujo logístico en la red troncal y precautelar la seguridad vial de los transportistas y usuarios.

La limpieza de las rutas representa un avance importante para recuperar la circulación en Oruro, aunque la normalización total dependerá del levantamiento del punto de bloqueo que aún se mantiene activo.

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