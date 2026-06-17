Senasir habilita cuatro modalidades de cobro para rentas y pensiones

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) recordó a sus rentistas y derechohabientes que cuenta con cuatro modalidades de cobro habilitadas a nivel nacional, con el objetivo de brindar mayor comodidad, seguridad y accesibilidad a los beneficiarios del Sistema de Reparto.

El director general ejecutivo del Senasir, Alberto Bonadona Cossío, informó que la mayoría de los beneficiarios aún realiza el cobro mediante ventanilla del Banco Unión. Sin embargo, cada vez más personas optan por mecanismos alternativos que permiten acceder a sus recursos de manera más cómoda y segura.

De acuerdo con la planilla correspondiente a mayo de 2026, el Senasir atiende a 67.054 beneficiarios. De ese total, el 89,21% cobra mediante ventanilla, el 4,81% recibe sus recursos a través de abono en cuenta, el 4,16% lo hace mediante apoderado o poder notariado, mientras que el 1,82% recibe el pago a domicilio por condiciones de salud que les impiden trasladarse hasta una entidad financiera.

“Estas modalidades permiten que nuestros rentistas y derechohabientes accedan a sus pagos de acuerdo con sus necesidades, garantizando una atención inclusiva, segura y oportuna en todo el país”, señaló Bonadona.

Cuatro formas de cobro habilitadas

El Senasir recordó que los beneficiarios pueden acceder a sus pagos mediante las siguientes modalidades:

Cobro por ventanilla: disponible en agencias habilitadas del Banco Unión.

Abono en cuenta: permite recibir el pago directamente en una cuenta bancaria, sin necesidad de hacer filas.

Cobro mediante apoderado: para quienes autorizan a otra persona mediante poder notariado.

Pago a domicilio: destinado a beneficiarios con problemas de salud o movilidad reducida.

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz concentran más beneficiarios

Los datos institucionales muestran que la mayor cantidad de beneficiarios se encuentra en las regionales de La Paz, con el 32,77%; Cochabamba, con el 22,41%; y Santa Cruz, con el 13,79%. Estos tres departamentos concentran más de dos tercios de la población atendida por el Senasir.

Asimismo, la composición de la planilla evidencia que el 69,21% de los beneficiarios son mujeres y el 30,79% hombres, reflejando una importante participación de viudas y derechohabientes dentro del Sistema de Reparto.

Por sectores, el mayor número de beneficiarios corresponde al Magisterio, con el 27,03%; seguido por Comibol, con el 9,15%; el sector Fabril, con el 6,93%; Cooperativas, con el 6,08%; Administración Pública, con el 5,58%; Minería Privada, con el 4,17%; y Comercio, con el 4,16%, entre otros.

El Senasir destacó que el abono en cuenta es una alternativa segura y cómoda, ya que permite disponer del dinero sin realizar filas. En tanto, el pago a domicilio garantiza que las personas con problemas de salud o movilidad reducida continúen recibiendo sus beneficios directamente en sus hogares.

La institución reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de atención y pago, facilitando el acceso a sus servicios para rentistas y derechohabientes en todo el territorio nacional.

Mira la programación en Red Uno Play