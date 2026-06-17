Gobernación pide una pausa humanitaria para garantizar el ingreso de alimentos y medicamentos a Cochabamba

La Gobernación de Cochabamba reiteró este miércoles su pedido a los sectores movilizados para establecer una pausa humanitaria en los diferentes puntos de bloqueo del departamento, con el fin de permitir el tránsito de ambulancias, personal de salud, medicamentos, alimentos y otros productos esenciales que permanecen retenidos en las carreteras.

Durante una conferencia de prensa, el vocero de la Gobernación, Sergio de la Zerda, informó que, por instrucción del gobernador Leonardo Loza, se remitió una nueva comunicación a las organizaciones sociales que mantienen las medidas de presión, apelando a la sensibilidad y solidaridad para atender las necesidades urgentes de la población.

“Esta es una segunda exhortación que está enviando nuestro gobernador a las organizaciones sociales y a los puntos de bloqueo para que se considere una pausa humanitaria que permita el paso de ambulancias, personal médico, medicamentos y productos destinados a la población”, manifestó De la Zerda.

La autoridad explicó que la Gobernación continúa realizando gestiones permanentes dentro del ámbito de sus competencias para atender las consecuencias del conflicto, desplegando brigadas médicas, ambulancias y personal sanitario en distintas regiones del departamento, especialmente en zonas donde se reportan personas afectadas por la interrupción de las vías.

Por su parte, el secretario departamental de Gobernabilidad y Coordinación, José Antonio Gonzales, señaló que la propuesta busca facilitar el ingreso de alimentos y productos de primera necesidad a los mercados de Cochabamba, además de garantizar la atención médica de transportistas y ciudadanos que permanecen varados en diferentes puntos del departamento.

Imagen de referencia, bloqueos en la ciudad de La Paz. Foto APG.

“Estamos exhortando a nuestros hermanos y hermanas movilizados a que puedan atender esta solicitud. La principal preocupación de la Gobernación es la salud de la población y la situación del sector productivo, que se encuentra seriamente afectado por los bloqueos”, afirmó.

Preocupación por pacientes y abastecimiento

Gonzales recordó que, gracias a las gestiones realizadas por la Gobernación y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), en días recientes se logró el ingreso de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades renales y cáncer. Sin embargo, advirtió que aún se requiere la llegada de nuevos cargamentos para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Asimismo, expresó preocupación por el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar y las dificultades que enfrentan productores, comerciantes y transportistas para abastecer los mercados locales.

Según explicó, la propuesta contempla la habilitación temporal de corredores humanitarios o franjas horarias acordadas entre los sectores movilizados, permitiendo el tránsito de vehículos que transportan alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales.

Llamado al diálogo

Finalmente, la Gobernación ratificó su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones que permitan reducir las afectaciones a la población, reiterando su llamado a todos los actores involucrados para priorizar la salud, la producción y el bienestar de las familias cochabambinas.

“Seguiremos realizando todas las gestiones necesarias para proteger la salud de nuestra población y garantizar que los productos esenciales lleguen a quienes más los necesitan”, señaló.

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