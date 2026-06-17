Tener una doble partida de nacimiento en Bolivia es una situación que debe resolverse lo antes posible, ya que puede ocasionar problemas legales, administrativos y documentales que afectan directamente la identidad de la persona registrada.

Cuando el Servicio de Registro Cívico (SERECI) detecta una duplicidad de inscripción, activa mecanismos de control que pueden impedir la emisión de certificados y la realización de diversos trámites hasta que se determine cuál es el registro válido.

¿Qué consecuencias puede generar?

Bloqueo del registro biométrico

La principal consecuencia es la inhabilitación temporal del registro en las bases de datos del SERECI. Esto puede impedir la obtención de certificados de nacimiento actualizados y dificultar otros procedimientos relacionados con la identificación personal.

Imagen de referencia Registro Civil.

Problemas en trámites legales y administrativos

La duplicidad puede generar inconvenientes al momento de tramitar:

Cédula de identidad.

Pasaporte.

Títulos académicos o profesionales.

Trámites sucesorios o herencias.

Registros laborales o migratorios.

Validación de la primera inscripción

Como regla general, las autoridades suelen reconocer la primera partida de nacimiento registrada, salvo que exista una resolución administrativa o judicial que determine otra situación.

¿Cómo se puede solucionar?

1. Verificación ante el SERECI

El primer paso es acudir a una oficina del SERECI para solicitar la revisión de ambas partidas y verificar las diferencias o coincidencias existentes entre los registros.

2. Trámite administrativo

Si ambas partidas contienen exactamente los mismos datos personales, como nombre completo, fecha de nacimiento y filiación, la anulación de una de ellas generalmente puede realizarse mediante un procedimiento administrativo ante el propio SERECI.

3. Proceso judicial

Cuando existen diferencias importantes entre los registros, errores de filiación, fechas distintas o inconsistencias en los datos, normalmente será necesario iniciar un proceso judicial de cancelación de partida de nacimiento con el patrocinio de un abogado.

En estos casos, un juez determinará cuál de las inscripciones debe mantenerse vigente y cuál corresponde cancelar.

Recomendación

Si sospecha que tiene una doble partida de nacimiento o ha sido notificado por el SERECI sobre una posible duplicidad, es recomendable iniciar la regularización cuanto antes. Resolver el problema de manera temprana evita retrasos en trámites futuros y garantiza la seguridad jurídica de su identidad personal.

La identidad es uno de los derechos fundamentales de toda persona, por lo que mantener un registro civil correcto y actualizado resulta esencial para el ejercicio pleno de otros derechos y obligaciones.

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