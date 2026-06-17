El Alto llevará a cabo entradas folclóricas con total normalidad

La Asociación de Conjuntos Folklóricos de la zona 16 de Julio confirmó la realización de la tradicional entrada folklórica en honor a la Virgen del Carmen, una de las manifestaciones culturales más importantes de la ciudad de El Alto, pese a las dificultades generadas por los conflictos sociales registrados en las últimas semanas.

El presidente de la organización, Bernabé Torrejón, informó que las actividades preparatorias continúan con normalidad y que la entrada principal está programada para el próximo 15 de julio, fecha en la que participarán 64 fraternidades folklóricas.

Entradas folclóricas programadas

De acuerdo con el cronograma establecido, la concentración de los conjuntos se realizará en la avenida Juan Pablo II, a la altura de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). El recorrido atravesará varias de las principales vías de la ciudad hasta llegar a la iglesia de la Virgen del Carmen, donde culminará la festividad.

Los organizadores señalaron que las fraternidades mantienen sus ensayos y preparativos finales con miras a la celebración, considerada una de las más representativas del calendario cultural alteño.

Además de la entrada principal, este domingo se desarrollará una entrada autóctona en el marco de las actividades por el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. La concentración está prevista para las 09:00 y contará con la participación de conjuntos autóctonos de la ciudad de El Alto.

Buscan reactivar el sector

Según los organizadores, algunas agrupaciones provenientes de otras regiones podrían verse afectadas por las dificultades de transporte ocasionadas por los bloqueos; sin embargo, se prevé la participación de alrededor de una decena de agrupaciones autóctonas.

La festividad también representa una importante oportunidad para la reactivación económica local. Bordadores, músicos, comerciantes, vendedores de alimentos y otros sectores vinculados a la actividad folklórica se benefician cada año del movimiento económico generado por estas celebraciones.

La dirigencia folklórica destacó que las actividades culturales continuarán desarrollándose con normalidad y aseguró que la devoción a la Virgen del Carmen y las tradiciones autóctonas siguen siendo una prioridad para miles de familias alteñas.

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