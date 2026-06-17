Un hombre fue encontrado sin vida la madrugada de este miércoles en una acera ubicada en las afueras del Hospital Municipal del barrio Palos Verdes, en la zona norte de Santa Cruz. El hecho movilizó a personal policial y autoridades judiciales, que iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Según relataron vecinos del sector, la persona llegó al lugar durante la tarde-noche del martes y permaneció en las inmediaciones del centro médico. Sin embargo, fue recién en horas de la madrugada cuando se percataron de que ya no presentaba signos vitales.

La identidad del fallecido aún es desconocida debido a que no portaba ningún tipo de documentación. Ante esta situación, las autoridades trabajan para establecer quién era la víctima y determinar las causas exactas de su muerte.

Vecinos de la zona señalaron que una de las posibles causas sería la hipotermia, tomando en cuenta las bajas temperaturas registradas durante las últimas horas. No obstante, esta versión deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones correspondientes.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se constituyó en el lugar para realizar las primeras diligencias, mientras que efectivos de la División de Homicidios efectuaron el levantamiento legal del cuerpo.

Posteriormente, los restos fueron trasladados hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde se practicará la autopsia médico-legal que permitirá establecer las causas reales del deceso.

Asimismo, se aguarda la llegada de la fiscal especializada en delitos contra la vida para dirigir las investigaciones y emitir un informe oficial sobre este caso en las próximas horas.

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