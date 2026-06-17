Fiscalía anuncia más operativos por el 'caso narcomadera'

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público ejecutaron esta tarde el allanamiento a una empresa maderera ubicada en la carretera a Warnes, en la zona norte de la ciudad. Durante la intervención, los peritos inspeccionaron todas las áreas operativas y sometieron el material forestal a pruebas químicas, todo esto en el marco de las investigaciones por el caso ‘narcomadera’, referido a un cargamento ilegal detectado en Chile.

Avances en la intervención fiscal

El fiscal asignado al caso, Julio César Porras, informó que la investigación avanza con firmeza y que la comisión ya ha intervenido siete compañías del sector en el marco de las pesquisas.

"Unas siete empresas ya han sido allanadas, no descartamos otras más, vamos a analizar la información de todo lo secuestrado y sobre eso vamos a seguir citando o también no se descarta más allanamientos", declaró la autoridad respecto al alcance de los operativos.

Las autoridades confirmaron que el análisis de la documentación secuestrada y la toma de declaraciones informativas continuarán de manera ininterrumpida durante los próximos días para esclarecer el caso.

"Como todos los días, estamos enviando solicitud de peritaje entonces eso puede demorar un poco, pero más o menos unos 15 días", concluyó Porras tras ratificar que se colectaron muestras de madera en los allanamientos más recientes.

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