Acusan a un hombre de robar un celular y lo golpean en plena plaza Eguino

Un presunto robo de celular derivó este martes en una agresión física en inmediaciones de la plaza Eguino, en La Paz, generando preocupación entre comerciantes y transeúntes por la falta de presencia policial en el sector.

Fue golpeado por sustraer un celular

Según testigos, un hombre fue retenido y golpeado por varias personas luego de ser acusado de haber sustraído un teléfono móvil. La situación se desarrolló a plena luz del día y frente a decenas de personas que circulaban por el lugar.

Vecinos denunciaron que, pese a la existencia de un módulo policial en la zona, este permanecía cerrado al momento del incidente.

“Siempre hay peleas aquí. No hay policías, no hay seguridad. El módulo está cerrado”, reclamó una comerciante que presenció lo ocurrido.

Durante el altercado, las personas involucradas intentaban recuperar el supuesto celular robado mientras el acusado era agredido físicamente.

Inseguridad en la ciudad

La situación evidenció nuevamente las preocupaciones de comerciantes y vecinos sobre la inseguridad que afecta a la plaza Seguín, un sector donde, según denuncian, los hechos delictivos y las peleas son recurrentes.

Los habitantes del lugar cuestionaron la ausencia de efectivos policiales y señalaron que no existen patrullajes permanentes que permitan atender emergencias o prevenir hechos de violencia.

Hasta el momento no se informó si alguna persona fue aprehendida ni si se formalizó una denuncia ante las autoridades competentes.

Los vecinos piden mayor presencia policial y la reactivación permanente del módulo de seguridad para evitar nuevos hechos de violencia en esta concurrida zona de la ciudad.

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