Mapa de transitabilidad: revise las rutas que continúan bloqueadas este miércoles

Bolivia inicia este miércoles 17 de junio con rutas todavía bajo presión. Pese a que en las últimas horas algunos puntos de bloqueo fueron levantados y se habilitaron pasos humanitarios en ciertas regiones, la transitabilidad aún no se normaliza y varias carreteras continúan con restricciones.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó el mapa de transitabilidad y confirmó que persisten interrupciones en cinco departamentos del país, afectando el transporte interdepartamental, el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y la circulación de miles de personas.

Bloqueos activos por departamento

Cochabamba: 13 puntos

La Paz: 20 puntos

Oruro: 12 puntos



Potosí: 3 puntos

Santa Cruz: 1 punto

Obstrucciones adicionales por trabajos de limpieza

Cochabamba: 15 puntos

Potosí: 2 puntos

Oruro: 2 puntos

Santa Cruz: 2 puntos

Aunque La Paz registra el mayor número de bloqueos activos, Cochabamba se mantiene como una de las regiones más golpeadas por la crisis vial debido a la cantidad de restricciones y trabajos de limpieza en diferentes tramos.

En las últimas horas, Chuquisaca decidió levantar sus bloqueos y habilitar pasos humanitarios ante los perjuicios ocasionados a la población. Otros puntos de presión también fueron despejados en distintas regiones, lo que permitió una reducción parcial de los cortes. Sin embargo, el país aún no recupera plenamente la circulación.

La Paz y El Alto, bajo presión

En La Paz y El Alto, la situación sigue siendo crítica. Las estaciones de servicio registran largas filas, los mercados sienten la falta de productos esenciales y el transporte público enfrenta retrasos que complican la rutina diaria de miles de familias.

El impacto de más de 40 días de conflicto se siente con fuerza en los hogares, en los comercios, en los transportistas y en quienes necesitan viajar por motivos de salud, trabajo o emergencia.

Recomendaciones de la ABC

La ABC pidió a la población tomar previsiones antes de realizar cualquier viaje:

Revisar el estado de las carreteras antes de salir.

Planificar traslados interdepartamentales con anticipación.

Evitar viajes innecesarios por rutas bloqueadas o restringidas.

Las autoridades continúan buscando alternativas para restablecer la transitabilidad y garantizar el traslado seguro de personas, alimentos, combustibles y medicamentos.

Mientras tanto, la población permanece en expectativa, entre la esperanza de que más rutas sean habilitadas y la preocupación de que la crisis vial continúe golpeando la economía y la vida cotidiana del país.

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