Hoy por Red Uno: Inglaterra y Croacia protagonizan un duelo de alto voltaje

El Mundial ofrece este miércoles uno de sus primeros grandes espectáculos. Inglaterra y Croacia se enfrentarán en el estadio AT&T de Arlington, en un partido que promete intensidad, emociones y recuerdos imborrables para ambas selecciones.

Los ingleses llegan con la presión de ser favoritos y con la obligación de confirmar su candidatura al título. Sin embargo, el recuerdo de la semifinal de Rusia 2018 sigue muy presente. Aquella noche, cuando parecía que los Tres Leones tenían el boleto asegurado para la final, Croacia remontó en tiempo suplementario y dejó a Inglaterra con las manos vacías.

Ocho años después, la oportunidad de revancha está servida.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel arriba a este compromiso con varias interrogantes. La ausencia de figuras como Phil Foden y Cole Palmer ha generado debate en la prensa inglesa, mientras que la situación de Jude Bellingham también concentra la atención de los aficionados. A ello se suman las recientes polémicas en torno al cuerpo técnico y algunos inconvenientes logísticos durante su estadía en Estados Unidos.

Pese a ello, Inglaterra cuenta con un plantel repleto de talento encabezado por Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice y el propio Bellingham, jugadores llamados a liderar el sueño de conquistar una nueva corona mundial.

Del otro lado estará una Croacia acostumbrada a desafiar los pronósticos. Los balcánicos afrontan su séptima participación mundialista respaldados por una historia reciente brillante y por una generación que ha convertido al país en una potencia del fútbol internacional.

La gran figura vuelve a ser Luka Modric. A sus 40 años, el legendario mediocampista continúa guiando a los Vatreni en lo que podría ser una de sus últimas grandes citas con la camiseta nacional. Junto a él destacan nombres experimentados como Ivan Perisic y jóvenes talentos que buscan mantener a Croacia entre las selecciones más competitivas del planeta.

Técnico de Inglaterra - Mundial 2026 - foto EFE.

Con el primer lugar del Grupo L aparentemente en juego, el choque entre ingleses y croatas aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada y una prueba de fuego para dos equipos que aspiran a llegar lejos en el torneo.

Probables alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Luka Susic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa.

¡Vívelo por Red Uno!

La emoción del Mundial se vive por la señal de Red Uno. Este miércoles 17 de junio, desde las 16:00 hasta las 18:00, disfruta de la transmisión de Inglaterra vs Croacia, un duelo que promete fútbol de alto nivel, figuras internacionales y una historia de revancha que puede escribir un nuevo capítulo.

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