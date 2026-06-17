Messi, Mbappé y Haaland brillan con goles y récords

En el sexto día del Mundial 2026 tres de las más grandes estrellas brillaron con toda su luz: Lionel Messi, Kilian Mbappé y marcaron goles históricos e iluminaron los triunfos de Argentina, Francia y Noruega en sus primeros partidos en el torneo.

Erling Haaland. Foto: EFE

Además, el '10' de la Albiceleste llegó a 16 tantos y se elevó como el máximo goleador de todas los mundiales junto al alemán Miroslav Klose.

Argentina salió al campo de juego del estadio de Kansas City encabezada por Messi para enfrentar a Argelia en el primer partido del Grupo J y superó todas las expectativas al ganar por 3-0 con un triplete de su máximo astro, que tuvo una noche brillante además porque con sus goles impuso varios récords.

El capitán de la Albiceleste completó 913 tantos en su carrera, 200 partidos con la selección y trazó una línea de 20 años exactos entre su primer y último gol en los mundiales.

El primero lo anotó en Alemania el 16 de junio de 2006 a la selección de Serbia.

Messi llegó al Mundial 2026 en la misma línea de los 13 goles marcados por el francés Just Fontaine, un registro alcanzado por el mítico delantero en un solo torneo. Y con su exhibición de este martes superó los 14 del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

Por si fuera poco, Messi acaba de convertirse en el primer futbolista que juega seis mundiales.

Para Argentina, el 16 de junio es mágico en la Copa del Mundo, pues jugó su cuarto partido del torneo en este día. Los anteriores fueron en México 1986 frente a Uruguay (victoria 1-0), en Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro (goleada por 6-0) y en Rusia 2018 contra Islandia (empate 1-1).

Los otros rivales de la Albiceleste en el Grupo J, Austria y Jordania, cerraban la fecha en el Levi's Stadium, en Santa Clara (California).

Mbappé dijo presente, Francia tambiénEn esta misma jornada, el francés Kylian Mbappé aportó un doblete a la victoria por 3-1 de Francia sobre Senegal y pasó de los 12 que también anotó Pelé hasta los 14 de Müller.

Este hecho ocurrió en la apertura del Grupo I durante el partido jugado en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

El astro del Real Madrid dijo presente y de seguro vivirá con Messi a lo largo del Mundial un mano a mano por convertirse en el único máximo goleador en la historia del certamen.

Mientras tanto, la selección gala le ganó con autoridad a Senegal y advirtió que no le incomoda el favoritismo que le han dado para levantar por tercera vez la Copa del Mundo.

Kilian Mbappé. Foto: EFE

Haaland debutó con lo que mejor sabe hacer

Un doblete de Erling Haaland en su debut absoluto en una Copa del Mundo impulsó a Noruega a golear por 1-4 a Irak en Boston, en el regreso de la selección nórdica al torneo 28 años después.

La victoria coloca a Noruega a la par de Francia al frente del Grupo I, considerado como 'de la muerte'.

Irak, el último de los 48 clasificados para este Mundial, sorprendió de inicio y mantuvo el 0-0 hasta la pausa de hidratación, que rompió en pedazos el partido en Boston porque al reinicio del juego, Haaland puso el 0-1. El ariete de 25 años anotó el segundo de su cuenta en una exhibición de potencia y desvió el despeje de un rival para anidar la pelota en el fondo de la red.

Después, Leo Ostigard firmó el 1-3 y la guinda llegó en el tiempo añadido cuando el iraquí Aymen Hussein anotó en propia puerta para el 1-4.

Turno de Cristiano, Portugal y Colombia

Cristiano Ronaldo puede convertirse este miércoles en el segundo futbolista que juegue seis mundiales cuando la selección de Portugal entre en la escena por el Grupo K frente a la República Democrática del Congo (RDC). El partido se disputará en el estadio de Houston con el favoritismo de los lusos.

La primera ronda del Mundial 2026 terminará en la noche del miércoles con la presentación de Colombia y Uzbekistán en el estadio Azteca (ahora llamado Estadio Ciudad de México), donde los suramericanos comenzarán su séptima participación en el máximo torneo del fútbol con James Rodríguez y Luis Díaz como estandartes.

Neymar de nuevo al ruedo

Neymar, lesionado desde hace un mes fue la novedad este martes en el entrenamiento de la selección brasileña, al ejercitarse en solitario por primera vez sobre el campo en Morristown, Nueva Jersey. Pese a avanzar en su proceso de recuperación, el jugador de 34 años aún es duda para el partido de la Canarinha en la segunda jornada del Grupo C contra Haití, este viernes en Filadelfia.

Un millón de aficionados en cinco días

El Mundial 2026 alcanzó el millón de aficionados en los estadios en los primeros cinco días, gracias a que hubo partidos que han registrado estadios con el 99 % del aforo lleno y un promedio de 63.000 espectadores en las gradas, anunció la FIFA, que además vaticina que se romperá el récord histórico de asistencia que se estableció en 1994, en Estados Unidos, con 3,5 millones de espectadores totales. Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, el torneo podría alcanzar hasta 6.5 millones de aficionados.

Renard por Lamouchi

El francés Hervé Renard es el elegido por Túnez para reemplazar como seleccionador al marroquí Sabri Lamouchi, destituido después de caer ante Suecia (5-1) en el debut del Mundial 2026.

Renard, de 57 años, fue destituido en abril pasado como técnico de Arabia Saudí. Dirigirá su quinta selección africana tras Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos.

Ghana apela por Partey

Autoridades de Ghana apelaron ante un tribunal federal de Canadá la decisión de las autoridades de inmigración del país norteamericano de no permitir la entrada del futbolista de la selección ghanesa Thomas Partey, que encara cargos penales por violación y agresión sexual en el Reino Unido por los que el centrocampista del Villarreal español se perderá el debut mundialista ante Panamá en Toronto.

Chalobah sustituye a Livramento en Inglaterra

Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento en la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial de 2026, después de que el lateral del Newcastle United sufriera una lesión en el gemelo.

La decisión de Thomas Tuchel vuelve a dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, una de las ausencias más llamativas de la convocatoria inglesa, pese a la baja de Livramento, que juega de lateral derecho. Inglaterra debuta este miércoles frente a Croacia en Dallas.

Austria sufre lo indecible para doblegar a la debutante Jordania

En el último encuentro de la jornada, Austria se impuso por 3-1 a Jordania, en San Francisco, en el estreno de los jordanos en un Mundial.

En un partido correspondiente al Grupo J, en el que también están Argentina y Argelia, fue Schmid, en el minuto 21 el que abrió el marcador para los europeos.

Media hora después empató Olwan. Alarab puso, con un tanto en propia puerta, por delante a Austria en el 77 y en el 102 Arnautovic sentenció de penalti.

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