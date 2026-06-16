La historia del fútbol está llena de cazatalentos que recorren canchas de barro y estadios periféricos, pero lo de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 supera cualquier ficción: armaron parte de su plantel buscando futbolistas a través de LinkedIn. La fórmula de la red social de empleo profesional demostró su éxito este lunes, cuando los africanos firmaron la primera gran sorpresa del torneo al empatar 0-0 contra España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El gran protagonista de esta hazaña en el Grupo H fue el defensor central Roberto “Pico” Lopes, un futbolista de 33 años nacido en Dublín (Irlanda), de padre caboverdiano, cuya carrera internacional comenzó con una notificación en su teléfono que casi termina en la papelera de reciclaje, según publica el portal TN.

"Pensé que era una estafa"

Con apenas medio millón de habitantes en sus islas y una evidente escasez de jugadores profesionales, la federación caboverdiana recurrió a una estrategia inédita: rastrear la diáspora en Europa mediante perfiles digitales. Fue así como el entonces seleccionador, Rui Águas, encontró a Lopes en LinkedIn y le envió un mensaje en portugués.

“Pensé que era spam y no le di importancia”, confesó Lopes en una entrevista con la BBC. Al no hablar el idioma, el defensor ignoró el contacto.

Tuvo que pasar casi un año —nueve meses, para ser exactos— para que el entrenador insistiera, esta vez con un mensaje redactado en inglés. Lopes finalmente prestó atención, aceptó la propuesta de defender las raíces de su padre, y debutó con los "Tiburones Azules" en 2019. Hoy ya acumula 44 partidos internacionales.

Un cerrojo cibernético que amargó a los campeones de Europa

La estrategia de reclutamiento digital dio este lunes su fruto más dulce. Cabo Verde, dirigida actualmente por Pedro Leitão Brito “Bubista”, resistió con fiereza el asedio de España, la vigente campeona de Europa.

El plan de juego del archipiélago atlántico desesperó a las estrellas de la 'Roja'. Tras el pitazo final, el propio mediocampista español Rodri reconoció la frustración de su equipo ante el planteamiento táctico de Lopes y sus compañeros:

Destacó que los africanos "se metieron atrás muy rápido" .

Elogió el despliegue de un rival "tan físico y replegado".

A esto se sumó una actuación monumental del arquero caboverdiano, quien sostuvo el cero en el arco con múltiples atajadas de mérito.

Una hazaña que viene desde las eliminatorias

Para Cabo Verde, estar en esta Copa del Mundo ya era el logro más grande de su historia. El boleto a su primer Mundial lo sellaron el pasado 13 de octubre de 2025, tras golear 3-0 a Eswatini en Praia, un resultado que les permitió clasificar como líderes del Grupo D en las eliminatorias africanas, dejando en el camino a una potencia histórica como Camerún.

Hoy, con un punto en el bolsillo ante uno de los gigantes del fútbol global, los "Tiburones Azules" demuestran que en la era de la tecnología, el talento no solo se busca en la cancha, sino también a golpe de clic.

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