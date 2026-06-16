El debut de España en el Mundial 2026 dejó una de las primeras grandes sorpresas del torneo. El empate ante Cabo Verde no solo golpeó los pronósticos deportivos, también provocó una pérdida millonaria en el mundo de las apuestas.

Un usuario perdió cerca de US$1 millón después de apostar a que la selección española, dirigida por Luis de la Fuente, ganaría su primer partido. Antes del encuentro, España era amplia favorita y aparecía como una de las candidatas a quedarse con la victoria.

Confiado en ese escenario, el apostador decidió arriesgar fuerte en Polymarket, una plataforma de mercados de predicción, donde puso casi un millón de dólares a favor del triunfo español.

Sin embargo, la apuesta tenía un detalle llamativo: pese al enorme monto invertido, la ganancia potencial era baja en comparación con el riesgo. Si España ganaba, el usuario apenas habría recibido alrededor de US$85.000 de beneficio.

Pero el fútbol volvió a demostrar que no siempre gana el favorito. Cabo Verde resistió, consiguió un inesperado empate y la apuesta terminó en una pérdida cercana al millón de dólares.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente entre usuarios ligados al mundo de las apuestas, las criptomonedas y los mercados de predicción.

Otro apostador hizo lo contrario y ganó una fortuna

Mientras un usuario perdió casi todo, otro terminó celebrando una de las jugadas más impactantes del torneo.

Se trata de un apostador identificado como “Fishalive”, quien decidió ir contra el favoritismo de España y apostó por la opción de que el seleccionado europeo no ganaría el partido.

Según los datos publicados por la plataforma, invirtió cerca de US$427.952 en posiciones vinculadas a una “no victoria de España”. Era una apuesta arriesgada, pero con un retorno enorme si se daba la sorpresa.

Y la sorpresa llegó.

Tras el empate de Cabo Verde y la resolución oficial del mercado, la apuesta resultó ganadora. El usuario terminó cobrando aproximadamente US$4,7 millones, convirtiéndose en uno de los grandes beneficiados de la jornada.

El episodio dejó una lección clara para los apostadores: en el fútbol, incluso el favorito puede fallar, y una sola jugada puede cambiar millones en cuestión de minutos.

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