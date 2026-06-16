El video viral de un androide que mendiga en plena calle asiática

Una escena inusual en una concurrida calle de China ha encendido el debate en redes sociales tras viralizarse un video donde se observa a un robot humanoide en actitud de mendicidad. El avanzado dispositivo permanece arrodillado sobre la acera mientras extiende sus manos mecánicas hacia los transeúntes en un claro gesto de solicitud de ayuda.

Acompañando su postura, el androide cuenta con un plato para recolectar dinero en efectivo y una impresión con un código QR destinado a recibir transferencias electrónicas inmediatas. Esta combinación de vulnerabilidad simulada y alta tecnología ha tomado por sorpresa a los usuarios de las plataformas digitales de todo el mundo.

Reacciones ante la limosna digital

El comportamiento de los ciudadanos frente a este fenómeno tecnológico varía entre la absoluta incredulidad y la fascinación por la interacción directa. Mientras la mayoría de los peatones se detiene únicamente a filmar el acontecimiento, algunos curiosos deciden escanear el código para realizar donaciones económicas reales.

La difusión masiva de estas imágenes ha generado profundas reflexiones sobre la evolución de la inteligencia artificial en los entornos urbanos cotidianos. Mientras un sector de la población interpreta el acto como una muestra del innegable avance técnico, otros cuestionan éticamente el uso de máquinas para replicar una problemática social tan compleja.

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