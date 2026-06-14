¿Tiene cucarachas en casa? Estas 5 plantas pueden ayudar a mantenerlas lejos

Las cucarachas en casa son una de las plagas más molestas y difíciles de controlar. Además de contaminar alimentos y superficies, pueden reproducirse rápidamente si encuentran agua, refugio y comida disponible. Por esta razones es importante eliminarlas, pero lo más recomendable es hacerlo con alternativas seguras para ti y tu familia. ¿Cómo cuáles? Estas 5 plantas son conocidas por su poder para ahuyentar a las cucarachas con tan sólo ponerlas en la entrada de tu casa. ¡Conócelas, elige la que más te guste y evita que estos insectos se metan a tu hogar!

A nadie le gusta tener cucarachas en su casa y cuando aparecen se convierten en un “dolor de cabeza” para toda la familia ya que pueden estar en todos los rincones del hogar, ya sea en la cocina, el baño, la sala y hasta la habitación. Dichos insectos son los más difíciles de eliminar, ya que se ha demostrado que tienen una alta resistencia a los insecticidas.

Por tal motivo es que muchas personas buscan opciones para eliminarlas de forma natural a través de los remedios caseros con ingredientes de cocina o con tips del hogar efectivos y amigables con el ambiente. Una de las opciones más populares es el uso de ciertas plantas aromáticas cuyo olor resulta desagradable para estos insectos.

Cómo eliminar al 100% las cucarachas

Si te preguntas cómo ahuyentar cucarachas de forma natural, qué plantas repelen las cucarachas o cómo evitar que entren a tu casa, estas son cinco especies que pueden ayudarte a mantenerlas lejos.

1. Menta

Una de las plantas más efectivas contra las cucarachas. La menta es famosa por su aroma fresco, pero para las cucarachas su olor puede resultar muy intenso. Colocar macetas de menta cerca de puertas, ventanas, patios o áreas donde suelen aparecer estos insectos puede ayudar a reducir su presencia.

2. Lavanda

De aroma agradable para las personas, pero incómodo para las plagas, la lavanda no sólo aporta un agradable perfume al hogar, también es utilizada como repelente natural contra diversos insectos.

3. Romero

Esta planta funciona como una barrera natural para puertas y ventanas ya que contiene compuestos aromáticos que muchas plagas encuentran desagradables. Por esta razón suele recomendarse colocarlo en accesos al hogar para dificultar el ingreso de cucarachas. Además, tiene la ventaja de ser una planta resistente y útil.

4. Albahaca

La albahaca es otra planta aromática que sirve para eliminar y ahuyentar cucarachas debido a que su intenso aroma ayuda a mantenerlas lejos.

5. Citronela

Esta planta es el repelente natural más conocido para combatir cucarachas. La citronela es popular por su capacidad para ahuyentar mosquitos, pero también puede ayudar a reducir la presencia de otras plagas.

¿Cómo saber dónde está el nido de las cucarachas?

Para encontrar un nido de cucarachas, busca signos de su actividad (cápsulas de huevos u olor a humedad) en lugares oscuros, cálidos y cerca de fuentes de agua o comida. Céntrate especialmente en la cocina y el baño.

Además de utilizar plantas repelentes, los expertos recomiendan:

Mantener la cocina limpia.

No dejar restos de comida expuestos.

Sellar grietas y rendijas.

Reparar fugas de agua.

Vaciar la basura con frecuencia.

Limpiar detrás de electrodomésticos.

¿Por qué aparecen cucarachas en la casa?

Las cucarachas aparecen en tu hogar porque buscan tres recursos vitales: agua, alimento y refugio. Aunque su presencia se asocia con la suciedad, también pueden ingresar a hogares impecables atraídas por la humedad o el calor.

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