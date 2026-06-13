Tom Cruise, Brad Pitt, Justin Bieber y más: Las celebridades que sorprendieron en los estadios del Mundial

El Mundial 2026 no solo reúne a las mejores selecciones del planeta, también se ha convertido en un punto de encuentro para figuras de talla internacional que aprovechan la máxima cita del fútbol para disfrutar del espectáculo desde las gradas.

Durante los primeros encuentros del torneo, las cámaras captaron la presencia de reconocidas celebridades en distintos estadios de Estados Unidos, compartiendo la experiencia con aficionados de diversas nacionalidades y sumándose al ambiente festivo que caracteriza a la Copa del Mundo.

Famosos y aficionados

Entre las figuras más comentadas estuvo el actor Tom Cruise, quien asistió a uno de los partidos y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Su presencia provocó una ola de comentarios entre los fanáticos, que destacaron cómo el protagonista de “Misión Imposible” parece estar presente en los eventos deportivos y culturales más importantes del mundo.

También fueron vistos el actor Brad Pitt y el empresario Bill Gates durante el debut de la selección de Estados Unidos, formando parte del selecto grupo de personalidades que siguieron de cerca el encuentro desde las tribunas.

Foto: Bill Gates presente en uno de los encuentros del Mundial 2026. RRSS.

Foto: Brad Pitt fue captado disfrutando de uno de los partidos del mundial futbolero. RRSS.

La música y el entretenimiento también tuvieron representación. Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber fueron captados en el partido entre Estados Unidos y Paraguay disputado en Los Ángeles, donde compartieron con otros aficionados la pasión por el fútbol y el ambiente mundialista.

A ellos se sumaron el actor Dylan Sprouse y la modelo Barbara Palvin, quienes fueron fotografiados sonrientes mientras disfrutaban del mismo encuentro, en una imagen que rápidamente circuló en redes sociales y medios internacionales.

Más allá de la presencia de celebridades, las imágenes reflejan uno de los aspectos más característicos del Mundial: la convivencia entre personas de diferentes países, culturas y profesiones unidas por la pasión futbolera. En las tribunas se mezclan artistas, empresarios, deportistas, turistas y aficionados que comparten cánticos, fotografías y la emoción de cada partido.

Con el avance del torneo, se espera que más figuras internacionales aparezcan en los estadios, consolidando al Mundial 2026 como uno de los mayores escenarios deportivos y sociales del planeta.

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