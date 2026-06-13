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Incómodo momento entre influencer coreana e hincha mexicano se hace viral

La creadora de contenido grabó el momento en que un hincha imitó rasgos asiáticos, generando críticas y debate en redes sociales sobre discriminación en el torneo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/06/2026 15:32

Agregar Reduno en
Foto: Momento incómodo vivio por la influencer coreana fue captado en video. Captura de pantalla.
México

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Una influencer surcoreana denunció a través de sus redes sociales un acto de discriminación ocurrido durante el Mundial 2026, luego de que un aficionado mexicano realizara gestos burlándose de sus rasgos físicos mientras ella registraba el ambiente del torneo.

Según las imágenes difundidas por la propia creadora de contenido, el hincha realizó una imitación de los ojos rasgados característicos de las personas asiáticas, una acción considerada ofensiva y catalogada como racista por numerosos usuarios en redes sociales.

El video se viralizó rápidamente y generó reacciones tanto de aficionados como de internautas de distintos países, quienes cuestionaron este tipo de comportamientos en un evento deportivo que promueve la diversidad, la inclusión y el respeto entre culturas.

El incidente se produjo en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que reúne a miles de seguidores de distintos continentes y que ha destacado por la presencia de aficionados de múltiples culturas.

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