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“Milagro” en el Mundial: Hincha “discapacitado” se levanta por una foto

Las imágenes de un aficionado de pie en el área reservada desatan críticas en la tribuna y en las redes sociales.

Ximena Rodriguez

12/06/2026 22:27

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La euforia del partido inaugural de México en el Mundial 2026 se trasladó rápidamente de las canchas a las plataformas digitales debido a un inesperado acontecimiento en las tribunas. Las imágenes captadas muestran a un aficionado, ubicado en una zona estrictamente reservada para personas con discapacidad, ponerse de pie con total naturalidad para tomarse una fotografía y celebrar el encuentro.

Ante la sorpresiva acción, la reacción del público inmediato no se hizo esperar y el escepticismo se apoderó de un sector de las gradas. Desde los asientos contiguos se escuchó a algunos asistentes gritar con evidente ironía: “¡Milagro, ya camina!”.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió un debate profundo entre los usuarios digitales, trascendiendo la simple anécdota futbolística.

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