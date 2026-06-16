¡Bolivia presente! Anahí Zambrano estuvo en la “casita” de Bad Bunny

La influencer y modelo boliviana Anahí Zambrano llamó la atención de sus seguidores al mostrar que estuvo en la popular “casita” de Bad Bunny en España. La joven compartió imágenes de su experiencia, donde incluso logró saludar al artista.

A través de sus redes sociales, publicó fotografías y videos donde se la ve disfrutando del evento, bailando junto a otras influencers y ocupando un lugar en primera fila. Además, logró saludar al cantante, un momento que destacó entre las imágenes compartidas.

“Bolivia in the house (bueh, en la casitaaaa!!!)”, escribió Zambrano en una publicación de Instagram que ya supera los 10 mil “Me gusta”.

Las publicaciones generaron reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron que la boliviana haya podido vivir de cerca esta experiencia relacionada con el reconocido cantante.

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