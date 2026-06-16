La reconocida vidente brasileña Vó Bahiana volvió a captar la atención de millones de seguidores tras revelar una impactante predicción relacionada con el Mundial 2026.

Según aseguró, durante el encuentro entre Brasil y Escocia, programado para el próximo 24 de junio en Miami, ocurriría una supuesta invasión extraterrestre que provocaría escenas de pánico dentro del estadio.

La pitonisa, que acumula más de 23 millones de seguidores en redes sociales, afirmó estar preocupada debido a que esta es la segunda ocasión en la que tiene una visión similar.

“Gente, tengo que contarles de qué soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, relató en un video difundido en sus plataformas digitales.

De acuerdo con su relato, la situación se volvió aún más alarmante cuando apareció una segunda nave de mayor tamaño. “Después llegó una nave mucho más grande y abdujo a miles de personas del estadio”, sostuvo la vidente.

Vó Bahiana también describió escenas de desesperación durante su visión. “Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas y sufrimiento”, afirmó, señalando que el supuesto acontecimiento ocurriría en la ciudad de Miami durante la disputa del compromiso mundialista.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la predicción con una mezcla de curiosidad, incredulidad y humor.

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