Las 7 cábalas más insólitas de los hinchas latinos en el Mundial 2026

El fútbol mueve emociones difíciles de explicar. Y cuando llega un Mundial, la pasión suele ir acompañada de una vieja compañera inseparable: la superstición.

A lo largo de América Latina, millones de aficionados siguen creyendo que ciertos rituales pueden influir, aunque sea un poco, en el destino de sus selecciones. No importa cuántas veces la lógica intente desmentirlo: si el equipo ganó con una camiseta determinada, desde un asiento específico o acompañado por ciertas personas, lo mejor es no cambiar nada.

Con el Mundial 2026 en pleno desarrollo, las cábalas volvieron a ocupar un lugar central en hogares, bares, oficinas y estadios. Algunas son tradicionales. Otras rozan lo insólito. Pero todas tienen algo en común: ayudan a los hinchas a sentirse parte del partido.

La camiseta que no se toca

Es probablemente la cábala más popular del continente.

Miles de aficionados utilizan la misma camiseta en cada partido de su selección mientras los resultados sean positivos. Algunos incluso evitan lavarla durante todo el torneo para no romper la "racha ganadora".

La lógica es sencilla: si funcionó una vez, ¿para qué arriesgarse a cambiar?

El asiento de la suerte

Otro clásico mundialista consiste en ocupar exactamente el mismo lugar durante cada encuentro.

Hay quienes se sientan siempre en el mismo extremo del sillón, utilizan la misma silla o incluso eligen la misma mesa en el bar de confianza.

Para los más supersticiosos, moverse después de un gol puede ser una auténtica herejía.

La reunión que no puede cambiar

Muchas familias convierten cada partido en una ceremonia.

Si la selección ganó en compañía de determinados amigos o familiares, intentarán repetir el grupo durante todo el campeonato. Algunos llegan a reorganizar compromisos laborales, viajes y reuniones con tal de mantener intacta la fórmula que consideran ganadora.

Los colores como símbolo de fe

Las camisetas, banderas, sombreros, bufandas y rostros pintados forman parte del paisaje habitual de cualquier Mundial.

Foto EFE

Para muchos aficionados, vestir los colores nacionales es mucho más que una demostración de apoyo: representa una manera de sentirse dentro del partido y acompañar emocionalmente a los jugadores desde cualquier rincón del planeta.

La religión también juega su partido

En Latinoamérica, la fe y el fútbol suelen caminar de la mano.

Antes de encuentros decisivos, no faltan quienes rezan, visitan iglesias, encienden velas o llevan consigo estampitas religiosas. Algunos incluso prometen sacrificios personales o peregrinaciones si su selección avanza de ronda.

El menú de la suerte

La comida también puede transformarse en una cábala.

Hay familias argentinas que repiten el mismo asado en cada partido, mexicanos que preparan tacos en todos los encuentros o uruguayos que mantienen intacta la tradición de la parrillada.

Si el equipo ganó mientras se comía determinado plato, la receta queda automáticamente incorporada al ritual.

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La obsesión por evitar la mufa

Pocas palabras generan tanto respeto entre los hinchas latinoamericanos como "mufa".

Por eso, muchos evitan hablar de títulos antes de tiempo, se niegan a dar por ganado un partido o recurren a expresiones populares como "anulo mufa" cada vez que alguien se adelanta a los acontecimientos.

La premisa es clara: mejor no tentar al destino.

Mucho más que supersticiones

Aunque estas prácticas no tengan influencia real sobre el resultado de un partido, especialistas en psicología coinciden en que cumplen una función importante.

Los rituales ayudan a reducir la ansiedad, canalizar los nervios y generar una sensación de control frente a un evento impredecible. También fortalecen los vínculos sociales y crean una identidad compartida entre quienes sufren y celebran por los mismos colores.

Foto EFE

Por eso, cada cuatro años, las cábalas vuelven a aparecer. Porque en el Mundial no solo juegan los futbolistas. También juegan la ilusión, la fe y esas pequeñas costumbres que los hinchas se resisten a abandonar.

Y aunque nadie pueda demostrar que funcionan, millones de personas seguirán convencidas de que, de alguna manera, ayudan.

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