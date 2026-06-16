Tras ser goleado por Suecia, Túnez ficha a Hervé Renard como su nuevo DT

Túnez protagonizó una de las decisiones más drásticas en la historia de los Mundiales al destituir a su entrenador Sabri Lamouchi después de disputar apenas un partido en la Copa del Mundo 2026. La medida llegó tras la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en su estreno y en medio de reportes de tensiones internas dentro del vestuario.

Para reemplazarlo, la Federación Tunecina apostó por un viejo conocido del fútbol internacional: Hervé Renard. El técnico francés, de 57 años, arribará a México para incorporarse de inmediato a la concentración tunecina y dirigir su primera práctica en Monterrey antes del próximo compromiso mundialista.

Renard cuenta con amplia experiencia en selecciones nacionales y afrontará su tercer Mundial con un tercer país diferente. En Rusia 2018 dirigió a Marruecos, mientras que en Qatar 2022 estuvo al frente de Arabia Saudita, selección con la que logró una histórica victoria sobre Argentina en la fase de grupos.

La salida de Lamouchi no solo estuvo marcada por la goleada sufrida ante Suecia, sino también por las diferencias que existían entre el entrenador, algunos jugadores y dirigentes de la federación. Según diversas versiones, el clima interno se había deteriorado desde antes del inicio del torneo.

Pese al cambio de mando, Wahbi Karzi, exinternacional tunecino y asistente técnico de Lamouchi, continuará formando parte del cuerpo técnico de Renard. Ahora, la misión del estratega francés será intentar rescatar a Túnez y mantener vivas sus opciones de clasificación en el Mundial 2026.

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