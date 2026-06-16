Mundial 2026: Irak y Noruega se citan en un duelo histórico e inédito

Hoy, a partir de las 18:00 (hora de Bolivia), juegan Irak y Noruega por la fecha 1 del grupo I del Mundial, en el estadio Boston.

Noruegos e iraquíes protagonizarán un duelo sin precedentes al enfrentarse por primera vez en la historia en el cierre de la primera jornada del Grupo I.

Irak volverá a disputar una Copa del Mundo cuarenta años después de su única participación en México 1986. El conjunto asiático afrontará esta edición con la ilusión de escribir una nueva página en su historia y mejorar su actuación en aquella edición, en la que quedó eliminado en la fase de grupos tras perder sus tres partidos.

La selección iraquí aseguró su clasificación tras imponerse 2-1 a Bolivia en el repechaje y selló así su regreso a la máxima cita internacional.

Por su parte, Noruega pondrá fin a una ausencia de 28 años y regresará a un Mundial desde su última participación en Francia 1998. El seleccionado europeo disputará la cuarta Copa de su historia, luego de haber estado presente anteriormente en 1938, 1994 y 1998.

Los noruegos alcanzaron sus mejores actuaciones en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, ediciones en las que lograron avanzar hasta los octavos de final. En su camino rumbo al Mundial 2026, finalizaron en el segundo puesto del Grupo A de las eliminatorias europeas.

El encuentro será supervisado por Pierre Ghislain Atcho, el juez encargado.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fechas y rivales de Irak en los próximos partidos del Mundial

Grupo I - Fecha 2: vs Francia: 22 de junio - 17:00 (hora de Bolivia)

Grupo I - Fecha 3: vs Senegal: 26 de junio - 13:00 (hora de Bolivia)

Fechas y rivales de Noruega en los próximos partidos del Mundial

Grupo I - Fecha 2: vs Senegal: 22 de junio - 20:00 (hora de Bolivia)

Grupo I - Fecha 3: vs Francia: 26 de junio - 15:00 (hora de Bolivia)

Horario Irak y Noruega, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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