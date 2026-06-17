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Un mes sin exportar: bananeros del trópico reportan pérdida de clientes en Argentina por bloqueos

El sector advirtió que Argentina, principal mercado del banano cochabambino, está siendo ocupado por competidores de Paraguay, Brasil y Ecuador, lo que pone en riesgo años de trabajo para consolidar las exportaciones.

Cristina Cotari

17/06/2026 9:08

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Bananeros del trópico reportan pérdida de clientes en Argentina por bloqueos . Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Los productores y exportadores de banano del trópico de Cochabamba advirtieron este miércoles sobre las millonarias pérdidas que genera el bloqueo de carreteras y alertaron que podrían perder mercados internacionales, especialmente en Argentina, debido a la imposibilidad de trasladar su producción.

El productor y exportador bananero, Sixto Mamani, manifestó su preocupación por la falta de acuerdos entre los sectores movilizados y el Gobierno nacional, situación que ya afecta gravemente a pequeños, medianos y grandes productores de la región.

“Es preocupante la situación porque hasta ahora no hay acuerdo entre los manifestantes y el Gobierno nacional. Las pérdidas que estamos sufriendo son muy grandes”, afirmó.

Mamani explicó que los productores intentaron utilizar rutas alternas para evitar los bloqueos y salvar parte de la producción, pero las lluvias registradas en los últimos días dejaron intransitables los caminos.

“Queríamos sacar la producción por rutas alternas e incluso en lanchas, pero no se pudo. Llovió, las cajas se mojaron y no podemos sacar ni una sola caja”, lamentó.

El exportador señaló que el sector lleva cerca de un mes sin generar ingresos debido a la paralización de los envíos y pidió tanto al Gobierno como a los manifestantes encontrar una solución inmediata al conflicto.

Asimismo, recordó que el trópico cochabambino no solo produce coca, sino también banano, palmito, cacao, yuca y otros alimentos destinados al mercado nacional e internacional.

Uno de los principales problemas, según Mamani, es la pérdida de espacios comerciales en el exterior. Indicó que Argentina es el principal destino del banano cochabambino y que la interrupción de las exportaciones está permitiendo que países competidores ocupen esos mercados.

“Argentina es nuestro mercado principal y nos costó muchos años consolidarlo. Ahora ya estamos perdiendo espacio porque Paraguay, Brasil y Ecuador están aprovechando nuestra ausencia”, sostuvo.

El dirigente señaló que los productores se han organizado para exportar fruta fuera del país y que la actual crisis pone en riesgo años de trabajo e inversión.

La preocupación surge en un contexto en el que Cochabamba cumple más de un mes de bloqueos y registra al menos 13 puntos de corte en distintas carreteras del departamento, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Dirección Departamental de Tránsito. Los bloqueos afectan la transitabilidad hacia el oriente, occidente y sur del país, dificultando el transporte de alimentos, combustibles y productos de exportación.

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