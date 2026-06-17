Cainco pide priorizar la libre transitabilidad y alerta por el daño económico de los bloqueos

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, expresó su preocupación por los efectos de los bloqueos que están a punto de cumplir los días en distintas rutas del país.

En entrevista, Antelo cuestionó el impacto económico y social de la situación y sostuvo que “cada día que pasa realmente suma el perjuicio económico y el golpe al emprendedor, al productor y a la industria”.

El líder empresarial remarcó que el conflicto ya no solo tiene consecuencias financieras, sino también sociales.

“Este costo del conflicto ya tiene nombre propio. Son miles de bolivianos, empresas y cifras que ya pasaron a tener un costo más allá de lo económico. Hoy tiene un costo también social de vida”, afirmó.

Antelo describió un escenario crítico para el sector productivo, señalando que varias empresas han dejado de operar con normalidad.

“Tenemos empresas que ya no aguantaron, que no pudieron seguir pagando salario, que no pueden seguir resolviendo para pagar su renta”, advirtió, agregando que el impacto se traduce en una reducción de la liquidez y dificultades para cumplir obligaciones financieras.

En ese contexto, alertó de que la continuidad de los bloqueos podría profundizar la crisis económica. “Cada día que pasa, el PIB va decreciendo. El problema es que el fondo no tiene límite”, señaló, e incluso comparó el escenario con crisis regionales: “Podemos llegar a tener unas pérdidas como las que tuvo Argentina”.

El presidente de Caínco insistió en que la prioridad debe ser el levantamiento de las medidas de presión para permitir la reactivación económica.

Respecto al diálogo convocado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), Antelo cuestionó algunos puntos del pliego presentado y consideró que la prioridad debe centrarse en la libre transitabilidad.

“El Estado tiene la capacidad constitucional de defender los derechos de todos los bolivianos”, manifestó. El empresario llamó a que la reunión entre las partes tenga como eje central la solución inmediata del conflicto.

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