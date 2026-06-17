Analista: "Lo que se necesita es un diálogo sin condiciones" entre el Gobierno y la COB

La convocatoria al diálogo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) genera expectativas sobre una posible salida a la crisis que atraviesa el país tras 48 días de bloqueos y movilizaciones.

El analista político Brany Mercado consideró que la apertura de espacios de negociación representa una señal importante en un contexto marcado por pérdidas económicas, dificultades de abastecimiento y afectaciones a distintos sectores de la población.

“Lo que se necesita es un diálogo sin condiciones, democrático y orientado a resolver los problemas del país. Esta no es la manera de hacer política ni de resolver conflictos”, afirmó.

Demandas de la COB

La COB convocó a una conferencia de prensa para exigir atención a una serie de demandas y posteriormente recibió una invitación oficial del Gobierno para instalar una mesa de diálogo a partir de las 09:00 de este miércoles.

Según Mercado, el conflicto ha generado consecuencias profundas para la economía nacional y para miles de familias que dependen de actividades productivas y comerciales.

“Hay sectores que están tratando de sobrevivir día a día. Se han encarecido los productos; hubo dificultades para el transporte de alimentos, medicamentos y combustible. Es momento de encontrar una solución”, sostuvo.

Disposición al diálogo

El analista señaló que uno de los aspectos más relevantes del actual escenario es que, pese a la prolongación del conflicto, existe una disposición de las partes para sentarse a negociar.

A su juicio, el desafío será construir acuerdos que beneficien al conjunto de la población y no únicamente a sectores específicos.

“La prioridad debe ser Bolivia y los bolivianos. Se necesita pensar en quienes trabajan todos los días, en quienes tienen pequeños negocios y en las familias que han sido afectadas por esta situación”, indicó.

Mercado también advirtió que el país enfrenta importantes desafíos tras más de un mes de movilizaciones y bloqueos, entre ellos la reactivación económica, la recuperación de la actividad productiva y la normalización del abastecimiento.

Mientras tanto, la reunión entre el Ejecutivo y la dirigencia de la COB es observada como un posible punto de inflexión para reducir las tensiones y avanzar hacia una solución negociada a la crisis.

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