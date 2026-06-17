Hallan a un conejo aparentemente drogado durante operativo de la Felcn en Tarija

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizado en el barrio Tabladita de la ciudad de Tarija permitió el hallazgo de una importante cantidad de presunta marihuana y el rescate de tres animales que se encontraban en el inmueble intervenido.

De acuerdo con el informe de la Felcn, durante el allanamiento los efectivos encontraron bolsitas tipo ziplock, bolsas de yute, un tacho y varios paquetes que contenían una hierba verduzca. Las pruebas de campo efectuadas en el lugar dieron resultado positivo para marihuana, por lo que el Ministerio Público inició una investigación por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas.

Hallan a un conejo aparentemente drogado en una vivienda. FOTO: Felcn. Composición CHMF.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un conejo que, según el reporte oficial, aparentemente se encontraba afectado por la exposición a la sustancia. En la vivienda también fueron encontrados dos perros que compartían el mismo entorno.

Los tres animales fueron trasladados a dependencias de Zoonosis para recibir una evaluación médica veterinaria y determinar su estado de salud. Las autoridades buscan establecer si estuvieron expuestos de manera prolongada a las sustancias halladas en el lugar.

Paralelamente, se abrió una investigación por un posible caso de maltrato animal, mientras continúan las pesquisas para identificar a los propietarios de la mercancía decomisada y determinar el alcance de las actividades ilícitas que presuntamente se desarrollaban en el inmueble.

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