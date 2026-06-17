“Han comenzado a insultarla y después la golpearon”, relata familiar de mujer agredida en El Alto

La Fiscalía investiga al menos a tres personas por la agresión que sufrió una mujer de 54 años en un punto de bloqueo del Distrito 7 de El Alto, hecho que la dejó internada en terapia intensiva y obligó a una intervención quirúrgica de emergencia.

Por apagar una fogata

Según el relato de la familia, la mujer salió de su domicilio para apagar una fogata instalada cerca de su vivienda luego de que el humo comenzara a ingresar a la casa. En ese momento habría sido interceptada por tres o cuatro personas que reaccionaron violentamente.

“Han comenzado a insultarla y posteriormente la han golpeado. Cuando llegamos, vimos que estaba sangrando del oído y la auxiliamos de inmediato”, relató un familiar.

El hecho ocurrió el pasado martes por la noche. Al día siguiente la víctima fue sometida a una cirugía debido a las graves lesiones que presentaba en la cabeza.

Denuncia en curso

De acuerdo con la denuncia, tras recibir un golpe que la dejó inconsciente, la mujer cayó al suelo y fue nuevamente agredida con patadas en la cabeza.

La familia formalizó la denuncia y exige que se identifique y sancione a los responsables.

“Lo primero es que mi mamá se recupere, pero también queremos que alguien se haga responsable de lo que le ha pasado. Pedimos justicia y que los culpables paguen por lo que hicieron”, afirmó uno de sus familiares.

DDHH lamenta agresión

Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto condenaron la agresión y calificaron el hecho como una grave vulneración de los derechos humanos.

“Pueden protestar, pero no vulnerando los derechos de otras personas a tal extremo de dejar a una mujer cinco días en terapia intensiva. Eso no puede quedar impune”, señaló la presidenta de la institución, Virginia Ugarte.

Caso en investigación

Por su parte, el Ministerio Público confirmó que el caso fue abierto por el delito de lesiones graves y leves y que se realizan las investigaciones para identificar a todos los involucrados.

La fiscal asignada al caso Glynis Fabian informó que, según los primeros elementos recolectados, un hombre habría propinado el golpe inicial que dejó inconsciente a la víctima y posteriormente otras personas habrían participado en la agresión.

La mujer ya salió de terapia intensiva y continúa en proceso de recuperación, mientras las autoridades buscan establecer la identidad de los agresores y esclarecer completamente lo ocurrido en la zona de Progreso del Distrito 7 de El Alto.

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