Asentamiento de comerciantes en Aeropuerto de El Alto pone en vigilia a vecinos

Vecinos de la zona Villa Bolívar, en la ciudad de El Alto, mantienen una vigilia permanente para evitar el asentamiento de comerciantes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, luego de evitar la jornada pasada la instalación de cerca de 50 vendedores en el sector.

La medida cuenta con el apoyo de la Guardia Municipal, que continúa realizando controles en el área para evitar nuevas ocupaciones. Los vecinos sostienen que los comerciantes no cuentan con autorización para instalar puestos de venta en este espacio considerado estratégico por tratarse de una vía principal de acceso a la terminal aérea.

Verificación de permisos

El presidente de la zona, don Wilmer, afirmó que tras las verificaciones realizadas no se encontró ninguna documentación que respalde la instalación de los comerciantes y aseguró que la dirigencia vecinal no permitirá asentamientos irregulares.

“Ellos no tienen ningún permiso, no hemos encontrado ninguna documentación. Su asentamiento sería totalmente ilegal”, manifestó el dirigente.

Según los vecinos, la preocupación surge porque la ocupación de estos espacios podría afectar el entorno y la imagen del aeropuerto internacional. Por ello, anunciaron que permanecerán movilizados para impedir cualquier intento de instalación.

Durante la jornada anterior, algunas comerciantes denunciaron haber entregado dinero para acceder a puestos de venta en el lugar e incluso solicitaron la devolución de esos recursos. Sin embargo, los dirigentes señalaron que la zona no autorizó ninguna actividad comercial en ese sector.

Guardia Municipal resguarda la zona

La Guardia Municipal permanece desplegada en el área desde el día de ayer, luego de que varios vendedores intentaran asentarse de manera forzosa. De acuerdo con los vecinos, los comerciantes buscarían ocupar espacios cercanos al aeropuerto donde actualmente se proyectan trabajos de infraestructura.

Asimismo, se informó que no existe autorización emitida por la Dirección de Ferias y Mercados de la Alcaldía para la instalación de puestos de venta en este sector.

Tanto la dirigencia vecinal como las autoridades municipales ratificaron que continuarán con la vigilancia para preservar el libre tránsito y evitar nuevas ocupaciones en los alrededores del aeropuerto.

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