Padres y niños enfrentan las bajas temperaturas para obtener una ficha médica

Decenas de padres de familia pasaron la noche a las afueras del Hospital de Niños de Santa Cruz con el objetivo de conseguir una ficha médica para la atención de sus hijos en distintas especialidades.

Pese a las bajas temperaturas y la llovizna registrada en la capital cruceña, muchas personas permanecieron en el lugar hasta la apertura del centro médico.

Una madre que buscaba una ficha para Cardiología relató las dificultades que enfrentó durante la espera. “Sí, hemos pasado frío, pero me he puesto poncho”, señaló, y agregó que espera que se implementen mecanismos que eviten estas largas filas, como ser la ficha digital.

Otra madre indicó que llegó al hospital el día anterior antes de las siete de la mañana para intentar obtener una ficha para su bebé.

“Con mi bebé hemos traído una colcha y mi asiento para quedarnos durmiendo sentados”, contó. También aseguró que durante la noche no se permitió el ingreso de las personas al interior del hospital para resguardarse del frío.

Los familiares permanecieron en la puerta principal del nosocomio a la espera de que comenzara la distribución de fichas desde primeras horas de la mañana.

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