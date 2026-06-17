Shakira y Manuel García Rulfo son vistos juntos, ¿fue un encuentro casual?

Shakira podría volver a estar enamorada cuatro años después de su ruptura con Gerard Piqué. Fue justo un 4 de junio de 2022 cuando la pareja anunció su separación tras doce años de relación y dos hijos en común. Aunque ambos pidieron respeto, a los pocos meses la artista publicó su tema viral con Bizarrap, donde dejó claro que la ruptura no había sido nada amistosa y lanzó varias pullitas a su expareja, su novia actual Clara Chía, y sus exsuegros.

Cerrado este capítulo tan doloroso para la colombiana, ahora su vida se centra en su familia y su música. Tras actuar en la inauguración del Mundial de Fútbol en México, la cantante ha dado el pistoletazo de salida a la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Estados Unidos. Ha sido en Los Ángeles donde ha arrancado esta parte del tour que la llevará por diferentes ciudades americanas hasta el próximo 25 de julio.

Un encuentro captado en imágenes

Precisamente ha sido en Los Ángeles donde los paparazzi han pillado a Shakira con el que podría ser su nuevo interés amoroso, el actor Manuel García Rulfo. La pareja ha sido fotografiada en plena cita en el hotel Sunset Tower de West Hollywood, uno de los locales más visitados por las celebridades.

En las imágenes se puede ver a Shakira y Manuel en actitud muy cómplice tras cenas juntos y se marchan en un coche conducido por el mexicano, que es sobrino nieto del escritor, guionista y fotógrafo Juan Rulfo, uno de los autores hispanoamericanos más importantes del siglo XX.

Foto: El actor mexicano Manuel García Rulfo y Shakira son vistos juntos. RRSS.

Muy sonrientes y con unos estilismos coordinados, con vaqueros -los de ella tienen encaje en los laterales- y camisetas negras, la pareja ha desatado los rumores de relación, la que sería la primera de Shakira tras separarse del exfutbolista del FC Barcelona. “Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores”, dijo recientemente la artista a la revista People sobre la posibilidad de volverse a enamorar.

Esta es la primera vez que la intérprete de Waka Waka y el actor de Jurassic World han sido fotografiados juntos y, por el momento, sus representantes no han confirmado ni desmentido una supuesta relación. García Rulfo (Guadalajara, Jalisco, 1981) inició su carrera en el sector de los cortometrajes y en 2016 le llegó su gran oportunidad en el cine de la mano de Denzel Washington y Chris Pratt, en la película Los Siete Magníficos. También ha participado en Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo o en la serie The Lincoln Lawyer.

Fuente: La Vanguardia

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